Raadslid Senna dupe van woningnood en moet politiek Medemblik verlaten

Medemblikker gemeenteraadslid Senna Rood stapte in de politiek om iets te veranderen aan de woningnood, maar door deze enorme nood moet ze nu uit de raad. Ze heeft namelijk geen huis kunnen vinden in Medemblik, maar net 20 meter daarbuiten. Dat zorgt voor een dubbel gevoel.

"De woningnood is nog steeds heel hoog, dat maakt dat ik deze kans ga grijpen", vertelt ze aan WEEFF/NH Nieuws. "Maar ik vind het heel jammer dat ik de fractie moet verlaten. Ik heb fijne collega's en veel mensen hebben op mij gestemd."

Senna schreef vorig jaar een brief aan de gemeente Medemblik, omdat ze merkte dat jongeren geen woning kunnen vinden. Zelf wilde ze heel graag in Wognum wonen, maar dat lukte niet. Zo kwam ze via via in de lokale politiek terecht en afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was ze lijsttrekker van D66.

Senna heeft nu een woning gevonden in Opmeer. "Het is echt zo'n 20 meter van de gemeentegrens, dus wel dicht bij mijn geliefde Wognum", vertelt ze. Toch stond ze niet meteen te dansen toen ze hoorde dat ze de woning had, omdat het betekent dat ze de gemeenteraad moet verlaten. "De regels daarover zijn heel duidelijk. Een gemeenteraadslid moet wonen in de gemeente van de raad. Aan de ene kant begrijp ik het, aan de andere kant is het nu wel zuur", zegt ze. Per 1 januari neemt Hinke Louissen haar plaats over.

Geluk

De korte tijd dat ze in de Medemblikker gemeenteraad zit, heeft Senna ook de woningnood in haar portefeuille. "We moeten veel meer kijken naar tijdelijke woningen", vertelt ze over de ideeën van D66. "Denk aan creatievere vorm van woningbouw zoals flexwoningen, tiny houses en woonboten. Het woonprobleem is een probleem van nu, maar het duurt heel lang voor reguliere bouw van de grond komt."

Senna raadt woningzoekende jongeren aan zich overal in te schijven en op alle huizen te reageren. "Maar het is ook voor een groot deel geluk." Hoewel ze het jammer blijft vinden dat ze uit de raad moet, kan ze steeds meer genieten van het feit dat het eindelijk gelukt is.

Hoewel ze een fijne tijd in de raad heeft, heeft Senna op dit moment geen andere politieke ambities. "Ik ga eerst focussen op mijn huis. Het afgelopen jaar is ook heel druk geweest, maar zeg nooit nooit."