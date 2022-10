Bewoners bedreigde woning Huizen mogen van de rechter terug naar huis

De bewoners van een van de twee bedreigde woningen aan de Roef in Huizen mogen terug naar huis. Het noodbevel waarmee de woning is gesloten wordt geschrapt. Dat heeft de voorzieningsrechter bepaald. De twee woningen zijn al sinds juli dicht vanwege dreiging en een explosie die bij een van woningen plaatsvond.

Het noodbevel, waarmee de burgemeester de woning heeft gesloten, wordt geschorst vanaf 3 november om 12:00. Volgens de voorzieningsrechter was het 'voorstelbaar' dat de burgemeester een noodbevel gebruikte om woningen te sluiten voor enkele weken. 'Maar inmiddels gaat het niet meer om een periode van enkele weken, maar om een periode van bijna drie maanden', zo valt te lezen in de uitspraak. De andere woning blijft wel vooralsnog gesloten.

Burgemeester Meijer gaf al eerder aan dat er 'spanning op het noodbevel' stond, waarmee hij wilde zeggen dat hij de woningen volgens de rechter niet voor eeuwig dicht kon houden. Ondanks dat is hij allerminst tevreden met de uitspraak. "De rechter gaat voorbij aan de echte werkelijkheid."

Explosie

De bewoners moesten zondag 3 juli halsoverkop hun huizen verlaten toen de burgemeester besloot de twee woningen aan de Roef te sluiten. Dat deed Meijer op basis van signalen van de politie en het OM. Er was sprake van een ernstige dreiging op beide huizen. De twee gezinnen werden op een veilige locatie ondergebracht. Dezelfde week probeerden de bewoners al via de rechter terug naar huis te komen, maar dat ging niet door.

Een week na de sluiting bleek hoe serieus die dreiging was. In de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 juli ging er een explosief af voor één van de gesloten woningen. Na een lang stilzwijgen bleek dat de dreiging te maken heeft met een conflict in het Nederlandse drugscircuit. Deze ruzie heeft geleid tot het afgaan van een bom in Huizen maar bijvoorbeeld ook in Tienhoven en Hoef en Haag.

Terugkeer

Sindsdien is de sluiting van de woningen maar liefst zes keer verlengd, maar probeerde de burgemeester wel de geesten rijp te maken voor de uiteindelijke terugkeer van de twee gezinnen. "Het is de bedoeling dat we ze een zachte landing geven", zegt Meijer.

Eerder zaterdagmiddag is er met omwonenden gesproken over het besluit van de rechter. Volgens de burgemeester vindt de buurt de terugkeer 'spannend', zijn er 'zorgen om de risico's, maar zijn de omwonenden ook realistisch wat betreft de terugkeer.'

Wanneer de bewoners precies terugkeren naar de Roef is nog niet duidelijk. Wel geeft de burgemeester aan dat wanneer het zover is, ook wordt gekeken naar welke veiligheidsmaatregelen het beste van toepassing zijn.