FC Marlène zit lang op rozen, maar komt met schrik vrij tegen VNS United

FC Marlène dacht een makkelijke avond tegemoet te gaan toen Mo Attaibi en Stefan Dol al snel in de wedstrijd scoorden. Amir Molkarai maakte in de eerste helft zelfs nog de derde treffer.

Echter hielpen enkele slordigheden VNS United in het zadel. In de tweede helft kwamen de Amsterdammers zelfs langszij. In de slotfase probeerde de promovendus nog de winnende te maken, maar door een eigen doelpunt won Marlène alsnog met 3-4.

Hattrick Robin Kwakman

Middenmoter RKAV Volendam beleefde een stroeve avond in Amersfoort tegen Leekster Eagles. Na een achterstand brachten Robin Kwakman en Kik Braspenning de Volendammers weer op voorsprong. In de tweede helft werd het een gelijkopgaande strijd tot en met de 4-3. Uiteindelijk bepaalde Kwakman met twee doelpunten de eindstand op 6-3.

Driepunter in Eindhoven

ASV Lebo beleefde een makkelijke avond tegen ZVV Eindhoven. Voor rust scoorden de Amsterdammers twee keer. In de tweede helft liepen de mannen van trainer Zaid El Morabiti uit tot 6-0. Door deze overwinning houdt Lebo aansluiting bij koplopers FC Eindhoven en het Hoornse Hovocubo.

HV Veerhuys begon goed aan de zevende competitiewedstrijd. Door doelpunten van Jesse Koeman en Nigel Wijdenbosch zat Veerhuys met de rust op rozen. Snel na de onderbreking boog AGOVV echter de achterstand om in een 3-2 voorsprong. In de absolute slotfase maakte AGOVV nog de laatste treffer van de avond: 4-2.

De zaalvoetballers van Texel'94 spelen morgen thuis tegen Tigers Roermond. Hovocubo kwam niet in actie, omdat de landskampioen op Malta speelt voor de Champions League. Zij sluiten morgen de groepsfase af tegen Dobovec. Hun competitiewedstrijd wordt 11 november ingehaald tegen BE'79.