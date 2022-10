Automobilist (28) overleden bij aanrijding in Amsterdam Westpoort

Bij een aanrijding op de kruising van de Radarweg met de Basisweg in Amsterdam Westpoort is vanavond een bestuurder van een auto om het leven gekomen. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

Dodelijk ongeval in Westpoort Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot

Ernstig ongeval in Westpoort Martin Damen

De aanrijding vond rond 21.40 uur plaats. Een van de auto's is achterop een andere auto gereden. Een Mobiel Medisch Traumateam, meerdere ambulances en meerdere brandweerwagens werden opgeroepen.

Het dodelijke slachtoffer is een 28-jarige man. Hij woonde in Amsterdam. Twee inzittenden van een andere auto raakten bij het ongeval gewond. Zij zijn per ambulance naar het ziekenuis gebracht.

De politie is een groot onderzoek gestart. Een politiewoordvoerder vraagt getuigen van het ongeval zich te melden.

Op dezelfde kruising vond in de zomer van vorig jaar ook een dodelijk ongeluk plaats.