Zorgen over Prins Hendrikkade gegroeid na ernstig ongeluk: "Het is hartstikke gevaarlijk"

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De politie wil daar pas uitspraken over doen als het onderzoek is afgerond en dat duurt meestal nog maanden. Wat wel bekend is, is dat het ging om een fietser die werd aangereden door een bus ter hoogte van de Kalkmarkt.

Fietsers gaan een stukje over de weg of stoep voordat ze oversteken

Op de plek van het ongeluk steken fietsers regelmatig over. Het gaat voor een groot deel om fietsers die vanaf het Oosterdok komen en dan de Prins Hendrikkade op rijden, waar automobilisten en bestuurders van bussen hen niet verwachten. "Dit is hartstikke gevaarlijk", zegt een buurtbewoner. "Want ook die bussen hier, die hebben een enorme snelheid."

Er hangt een verbodsbord en het lijkt de bedoeling dat fietsers omkeren en naar de kruising bij de IJtunnel rijden, zodat ze daar kunnen oversteken. Jan Pieter Nepveu van de Fietsersbond Amsterdam begrijpt dat niet iedereen dat doet. "Een minuut op een mensenleven is heel kort maar een minuut op een fietstochtje dat je dagelijks doet, is heel veel."

"Bussen, auto's, brommers, alles rijdt hier echt als een gek", zegt een andere buurtbewoner. "Echt, Max Verstappen zou jaloers zijn op hoe hard ze rijden. Echt als een idioot. Dat geven we al maanden aan, maar er is niks gebeurd."

Nepveu ziet vooral veel vertwijfelde toeristen. "Die komen vanaf Nemo aan fietsen en weten niet wat ze hier moeten. Die denken, moet ik nou de rijbaan op of niet? En die doen het."

Borden met smileys

Verkeerswethouder Melanie van der Horst erkende deze week in een vergadering in de Stopera dat er in zijn algemeenheid vaak te hard gereden wordt op de Prins Hendrikkade. De maximumsnelheid wordt in de toekomst verlaagd naar dertig kilometer per uur, maar de gemeente onderzoekt of er in de tussentijd maatregelen genomen kunnen worden om te zorgen dat er niet al harder dan vijftig gereden wordt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om borden met smileys.

In plannen van de gemeente staat geschreven dat de Prins Hendrikkade een groene boulevard wordt. "Daar wachten we nog op, al een jaartje of tien", zegt een van de bewoners. "Ik weet niet zo goed. Het is een lastige plek. Maar goed, daar zijn hele slimme mensen voor, urbanisten en planologen."