Troostezels in Bobeldijk: "De ezels hebben mij heel veel geholpen in een nare periode"

Wie denkt dat ezels domme dieren zijn, heeft het mis. Ezels kunnen zorgen voor ontspanning, of helpen mensen met psychische klachten. Zoals in Bobeldijk, op de boerderij Rucs De Wruft. Het is niet voor niks dat wordt gezegd: 'een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen.' "Dus die zijn niet dom", zegt Lisette van Leeuwen, coach en begeleider die met de ezels werkt.

Het bedrijf is in 2019 gestart. Na 33 jaar besloot Lisette haar vaste baan op te zeggen en haar passie te volgen, mensen begeleiden met behulp van ezels. Van Leeuwen wil voornamelijk de mensen helpen die het zwaarder hebben in het maatschappij."Dat is wat bij mij voorop staat", zegt Van Leeuwen. De begeleider heeft verschillende opleidingen gevolgd bij Asino Centrum Nederland in Maastricht en zo geleerd om het gedrag van de ezels te begrijpen. Ze is geen therapeut, maar ze begeleidt het proces en legt uit hoe het werkt.

Ervaring met de ezeltherapie Sharon Vonk is een van de bezoekers die al een tijdje bij Lisette komt en vertelt haar ervaring voor de camera. "De ezel betekent heel veel voor mij, ze hebben mij heel goed geholpen tijdens mijn nare periode in mijn leven." Sharon heeft namelijk PTSS gehad. Vonk ging op zoek naar een oplossing voor haar situatie en kwam zo via de website bij de boerderij terecht. Vonk had geen levenlust meer en ze kon de bank niet afkomen. Maar als ze bij de ezels was geweest, had ze weer zin in het leven en ze kon weer de deur uitkomen."Ik zou de mensen die PTSS of stressklachten hebben zeker aanraden om naar de ezels te gaan", zegt Vonk. Na een paar keer heeft ze gemerkt dat zij een positief gevoel kreeg en bleef daarom regelmatig bij de ezels komen tot de dag van vandaag. Bekijk hieronder de foto's van de boerderij. Tekst gaat verder onder de foto's.

Bijzonder Wat deze beesten bijzonder maakt, is dat ze heel direct zijn, vertelt Van Leeuwen. "Ezels tonen het onbewuste gevoel dat je in je hebt", legt de coach uit. Van Leeuwen is vervolgens de vertaler tussen de bezoeker en de ezel. Zijn de ezels dom? "Nee", zegt Van Leeuwen, "het is niet voor niks dat wordt gezegd: 'een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen.'" Daarnaast vertelt de eigenaar van de boerderij dat deze dieren heel slim zijn en snel leren. Ezels zijn een onderschatte diersoort. "Jammer dat ze zo bekend staan, misschien komt dat door de grote oren!"