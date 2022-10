Taakstraf voor Alkmaarder (16) die 'Cobra 6' in brievenbus gooide

Een 16-jarige Alkmaarder heeft een taakstraf van 80 uur opgelegd gekregen, en hij moet 250 euro schadevergoeding betalen. Dat geld gaat naar de bewoners van een woning aan de Urkstraat in Alkmaar, waar hij begin november zwaar vuurwerk in de brievenbus gooide. "Er hadden wel doden kunnen vallen" , zei een van de bewoners eerder tegen NH Nieuws.

Aan de taakstraf zit een proeftijd vast van twee jaar. Mocht de jongen binnen die tijd weer over de schreef gaan, dan komt er nog eens 40 uur bovenop. Ook moet hij meewerken aan hulpverleningstraject van Parlan. Het Openbaar Ministerie had eerder ook vier dagen jeugddetentie geëist. Daar is de rechter niet in mee gegaan.

Ruzie om telefoon

Het blijkt dat de jongen (toen 15) die dag na schooltijd met zes andere jongens op straat liep. Hij deed een 'Cobra 6' bij de bewuste woning in de bus, omdat een jongen in de groep ruzie had gehad over een kapotte telefoon met een jongen die daar woonde. Om niet herkend te worden droeg de Alkmaarder een bivakmuts.

De ravage door de ontploffing was enorm. Naast kapotte spullen in de woning is ook hun auto beschadigd die voor de deur stond. De metalen omlijsting van de brievenbus belandde zo'n 10 meter verderop op het dak van de overburen.

Groepsdruk en adrenaline

Dat de bom ontplofte toen het hele gezin thuis was, rekent de rechtbank hem zwaar aan. "Het is een geluk dat niemand van hen in de hal was en dat de schade alleen beperkt is gebleven tot spullen. Het gezin is heel erg geschrokken en heeft het nog dagelijks over wat er had kunnen gebeuren."

"Geleid door groepsdruk en adrenaline, heeft hij niet stilgestaan bij de mogelijk ernstige gevolgen. Daarnaast had hij niks te maken met het conflict over die telefoon, en kende hij de zoon des huizes niet." Dit geeft volgens de rechter het gemak aan waarmee hij tot actie is overgegaan.

De 16-jarige jongen heeft tijdens de zitting, die vanwege zijn leeftijd achter gesloten deuren plaatsvond, gezegd spijt te hebben. Ook bleek hij niet eerder met politie en justitie in aanraking te zijn geweest en lijkt volgens deskundigen de kans op herhaling klein.