'Hoe heter, hoe beter', is niet langer vol te houden: biljartclubs nemen maatregelen

Vooral oudere biljarters weten niet beter: hoe warmer het laken, hoe beter de ballen rollen. De temperatuur onder de biljarttafel opstoken tot dik in de dertig graden is jaren de normaalste zaak van de rekening geweest. Nu de hoge energierekening clubs en biljartcafés in de problemen brengt, geldt niet langer 'hoe heter, hoe beter.'

Een aantal clubs heeft de deuren al moeten sluiten. Logisch, in de oude omstandigheden verbruikte een biljarttafel net zoveel als een driepersoonshuishouden. KNBB-voorzitter Willem La Riviere: "Er moet drastisch iets veranderen. Ik zag laatst een reportage over een club in Kralingen. Daar hadden ze de temperatuur van het biljart opgestookt tot 45 graden. Ik wist niet wat ik hoorde."

"Het is de reflex van iedere biljarter om te voelen hoe warm het laken is", zegt De Boer. Door de omstandigheden gedwongen, spelen ze al enige tijd op koudere biljarts. Dat heeft geen invloed op de kwaliteit van het spel van de Onder Ons-biljarters. De Boer: "Het zit vooral tussen de oren. Ik denk dat de hoge temperatuur alleen voor de echte toppers belangrijk is."

'Onder Ons' weerstaat de energiecrisis niet alleen door de kacheltjes onder de biljarts lager te draaien, al levert dat wel een belangrijk aandeel op. De club is al een jaar of tien bezig de energiekosten drastisch terug te schroeven. Hoe wrang het ook is, de brand die het clubhuis in 2009 in de as legde, vormde daarvoor het startsignaal. Op het veel duurzamer biljartcentrum dat op dezelfde plek op sportpark Adrichem verrees, werden ruim honderd zonnepanelen geplaatst.

Besparen

In combinatie met de schakelklok die de biljarts alleen verwarmt als er gespeeld wordt en dus niet meer de hele dag staan te loeien, heeft de club de energiekosten van 1.500 euro maand fors weten terug te brengen. De Boer: "'We draaien bijna energieneutraal. Door alleen al de selectieve verwarming besparen we 38 euro per dag. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld de prijzen van de drankjes redelijk in de hand houden. Maar we zijn er nog niet. Toevallig gaan we morgen praten met de leden over wat we nog meer kunnen doen. Gelukkig ziet iedereen de noodzaak."