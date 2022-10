Twee zussen beginnen kringloop in Den Helder en halen met opbrengst Thaise kinderen uit prostitutie

De binnenstad van Den Helder heeft er vandaag een kringloopwinkel bij. Maar als je niet wist dat het een kringloopwinkel was, zou je denken dat het een 'gewone' winkel was. Zussen Sanne (30) en Jasmijn (27) Boon uit Den Helder gaven hun baan op voor een nieuw avontuur aan de Keizerstraat in Den Helder en vandaag is de officiële opening van hun stijlvolle Kringloopwinkel Mooier.

In het centrum van Den Helder zijn Sanne en Jasmijn al maanden bezig met de verbouwing van hun kringloopwinkel. Ze gaven hun baan op voor dit avontuur, wat een gewaagde stap is. "We hadden heel erg de behoefte om maatschappelijker bezig te zijn in ons werk en dat misten we heel erg in het werk dat we deden", vertelt Jasmijn.

Maar het blijft niet bij de kringloop alleen. Ze koppelen een groot deel van de opbrengst namelijk aan een goed doel dat een vriend van de meiden is opgestart in Thailand. "Daar halen ze kinderen uit de prostitutie", vertelt Sanne. De zussen starten nu met drie kinderen die ze gaan sponsoren, maar hopen straks genoeg omzet te hebben om nog meer kinderen te helpen zodat ze een veilig leven kunnen opbouwen.

Jasmijn en Sanne staan te popelen om hun winkel vandaag te kunnen openen. Alle kledingstukken zijn voorzien van een kaartje, elk product is bestickerd met een prijs en de kassa werkt. De prijzen proberen ze zo laag mogelijk te houden. "Je kan een kopje of schoteltje al voor 20 cent krijgen en hele mooie meubels gaan voor maximaal 100 euro weg, maar we vinden het wel belangrijk dat het betaalbaar blijft voor mensen."

In onderstaande video geven de zussen een rondleiding door hun net geopende kringloopwinkel (tekst gaat door onder de video).