Treinrukker krijgt taakstraf, slachtoffers zijn teleurgesteld: "Dit doet pijn"

De treinrukker die actief was op station Hoorn heeft een taakstraf opgelegd gekregen van zestig uur. Dat besloot de rechtbank vanmorgen in Haarlem. Aanwezige slachtoffers waren geëmotioneerd en teleurgesteld in de uitspraak van de rechter. "Hij had van mij gewoon de bak ingemogen."

De 24-jarige verdachte was tussen de maanden maart en juni van dit jaar actief op station Hoorn. Hij trok zich toen in het bijzijn van vrouwelijke reizigers in de treincoupés af. In totaal kwamen er zes aangiftes binnen bij de politie die zich vormde tot één dossier. Van de zes zaken herkent de verdachte zichzelf tweemaal. Tijdens de strafzaak bekend Horinees schuld aan de zaak van Nadia (24) en van de minderjarige zusjes (11 en 17 jaar).

De Hoornse man geeft aan al sinds zijn zestiende de drang te hebben om zichzelf in het openbaar voor vrouwen af te trekken. "Aftrekken en gezien worden is de drang die ik van jongs af aan al voel." Waar die drang vandaan komt kan de Horinees niet goed beantwoorden. "Die drang is helaas iets wat ik heb. Ik denk ook niet dat die drang ooit zal weggaan."

"Ik ben hiervoor destijds ook in behandeling geweest, maar de afgelopen periode is dat gevoel weer sterker geworden. Ik had aan de bel moeten trekken, maar dit heb ik niet gedaan." De Horinees betreurd dan ook zijn daden en maakt tijdens de strafzaak meermaals zijn spijtbetuigingen.

De verdachte geeft zelf aan altijd zijn daden uitgevoerd te hebben op station Hoorn, wanneer de trein stilstond op het perron. "De situatie voelde dan voor mij het veiligst, want dan wist ik dat ik altijd nog de trein uit kon rennen." In de trein liep de Horinees vervolgens door de coupés en zocht hij iemand uit die hij er aantrekkelijk uit vond zien.

Opnieuw in de fout

Ondanks de spijtbetuigingen van de treinrukker rekent de officier van justitie het de verdachte zwaar aan dat hij in het verleden meermaals de fout in is gegaan. "Het ging al mis in 2013, 2014 en de meeste recente is 2018", stelt Jeannine Toe Laer. Ook de rechter vindt dat een belangrijke conclusie en vraagt zich daarom af hoe de 24-jarige man in het vervolg niet opnieuw de fout in gaat.

De Horinees laat daarop weten de volgende keer wel bijtijds aan de bel te trekken. Ook geeft de man aan dat zijn vriendin, waarmee hij 8 jaar samen is en een koopwoning mee heeft, inmiddels op de hoogte is van zijn afkeurende daden. "Ik weet dat zij mij steunt en dat zorgt ervoor dat de drempel lager is geworden om hulp te vragen."

Tekst gaat verder onder foto.