Griezelhuizen, spookfeesten en een parade: Haarlem gaat los met Halloween

Skeletten, zombies, spinnen: dit weekend is het griezelen geblazen tijdens Halloween. Het feest wordt steeds uitgebreider gevierd in Haarlem en omgeving. Waar de een nog snel een kostuum probeert te scoren voordat het feest losbarst, heeft de ander er al weken aan voorbereiding op zitten. "Mensen vinden het leuk om helemaal los te gaan met enge kostuums en schmink."

Wekenlange voorbereiding zit er in de halloweenversiering van Merel en Arthur. Hun huis aan de Leidsevaart is omgetoverd tot een spookhuis. Boven de voordeur hangt een enorme spin, die de Amerikaanse Arthur volledig zelf heeft gemaakt. "Dit is een traditie geworden", vertelt Merel. "We pakken ieder jaar groter uit, het is een beetje een uit de hand gelopen hobby geworden."

Daarin zijn ze zeker niet de enigen. Feestwinkels in de stad hebben het enorm druk deze dagen. "Je merkt dat veel mensen vlak voor het weekend nog van alles inkopen", vertelt Marieke de Boer, van De Feestneus. Ze is druk bezig met het opblazen van zwarte en oranje ballonnen en maakt zich op voor een drukke dag. "Vorig jaar wisten we niet wat we meemaakten, mensen stonden twee rijen dik buiten. Ik ben benieuwd hoe het dit jaar gaat."

De meest populaire kostuums zijn volgens De Boer nog altijd de klassiekers. "De heks, de vampier en de clown zijn de toppers en verder natuurlijk veel nepbloed." Ze merkt dat mensen het leuk vinden om los te gaan met hun halloweenoutfits. "Je kunt je echt uitleven. Het hoeft allemaal niet zo lieflijk, je kunt uit je dak gaan met kostuums en schmink."

Halloween Parade

In Zandvoort wordt dit jaar ook uitgepakt met het griezelfeest, in de vorm van een parade. "Normaal gingen we met Halloween altijd naar Haarlem, maar een week geleden dacht ik: 'waarom niet in Zandvoort?'", vertelt Françoise Redelaar, die de parade organiseert. In een korte tijd heeft ze het idee uitgewerkt en een route uitgestippeld.

"We verzamelen zaterdag rond 20.30 uur en lopen dan met een grote boombox langs de horecagelegenheden", gaat ze enthousiast verder. Het thema van de parade is zee, passend bij Zandvoort en iedereen kan bij de parade aanhaken. De spooktocht duurt ongeveer een half uur en eindigt in het Wapen van Zandvoort. Daar wordt nog tot in de late uurtjes gegriezeld.