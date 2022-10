Doekje voor het bloeden: Vennepse dieselrijders hebben goedkoopste pomp om de hoek

Een geluk bij een ongeluk voor dieselrijders in Nieuw-Vennep en omgeving: net als in de rest van het land zijn ze tegenwoordig duurder uit dan benzinerijders, maar ze hebben wél het goedkoopste tankstation van Nederland om de hoek.

De lijst wordt aangevoerd door het onbemande Tinq-tankstation op bedrijventerrein Spoorzicht, aan de Gersteweg. Wie daar vandaag diesel tankt, betaalt per liter 2,02 euro. Dat is 0,24 euro minder dan de adviesprijs van 2,26 euro, die vaak bij tankstations langs de snelweg wordt gerekend. Zo betaal je bij BP vandaag 2,25 euro voor een liter benzine.

Venneper Edwin den Bak (49) rijdt een Renault Mégane op diesel uit 2012. "Een periode waarin het nog voordeliger was", vertelt hij telefonisch aan NH Nieuws. "Maar ik ben nu wel zachtjes aan aan het kijken om 'm eruit te doen." Wat hij nog voor zijn auto denkt te kunnen krijgen? "Alles is mooi meegenomen."

Ook benzinerijders zijn bij het onbemande Tinq-tankstation in Nieuw-Vennep goedkoper uit dan bij veel andere tankstations in het land. Aan de Gersteweg betaal je momenteel 1,92 euro per liter Euro95. De goedkoopste benzinepomp van Nederland staat in het Groningse Winschoten. Daar kost een liter Euro95 1,86 euro.

Dat het blijkbaar nog goedkoper kan, verbaast hem enigszins. "Waar is dat dan?", steekt hij zijn nieuwsgierigheid naar het goedkoopste tankstation van Nederland niet onder stoelen of banken.

'Diesel rijdt lekkerder'

Automonteur Ramond van Berkel (49) werkt voor een autogarage pal naast het goedkoopste tankstation van Nederland, en is daarom goed op de hoogte van de scherpe dieselprijs. Hoewel hij in Hoogvliet (bij Rotterdam) woont, gooit hij zijn Citroën C5 Tourer vaak voor of na zijn werk even vol. "Ik ben heel secuur, als ik weet dat ik in het weekend naar Zeeland moet, tank ik hier in Nieuw-Vennep", vertelt hij.

Voor het comfort zou hij het liefst altijd diesel blijven tanken. "Het rijdt nog steeds lekkerder dan benzine." Zijn auto wegdoen vanwege de hoge dieselprijs is voor hem geen serieuze optie. "Hij is toch niks waard", verwijst hij naar de verwachte opbrengst bij een eventuele verkoop. "Dan blijf ik er liever in rijden."