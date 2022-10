De Peiling: ik heb begrip voor de klimaatacties

Tomatensoep, aardappelpuree of lijm: kunst moest het flink ontgelden tijdens de klimaatacties de afgelopen weken. Door zich aan beroemde kunstwerken vast te lijmen of die te besmeuren, hopen klimaat-activisten aandacht te vragen voor het klimaat. Maar niet iedereen vindt dit de juiste manier om dit thema onder de aandacht te brengen. Wat vind jij, hebben de acties het gewenste effect? Of schieten ze hun doel voorbij?

De protestbeweging Just Stop Oil, die zich verzet tegen alle nieuwe olie- en gasvergunningen, is in februari van dit jaar opgericht in Engeland en heeft oktober uitgezocht als ultieme actiemaand. Ze verzinnen steeds nieuwe manieren om aandacht te vragen voor hun idealen. Eerder deze maand besmeurden ze de beroemde Zonnebloemen van Vincent van Gogh met tomatensoep en duwden ze in Madame Tussauds in Londen een chocoladetaart in het wassen hoofd van koning Charles.

Ook hier in Nederland laten de klimaatactivisten van zich horen. Zo lijmde activist Jelle de Graaf zich, tijdens een uitzending van de talkshow Jinek, vast aan de tafel. En gisteren sloegen de activisten toe door zich vast te plakken aan het schilderij 'Meisje met de parel' in het Mauritshuis in Den Haag.

Als het doel van de activisten is om onder de aandacht te komen, dan kunnen we niet anders dan concluderen dat ze hun doel behalen. Of het gaat nu niet teveel over de acties en te weinig over het onderwerp. Schieten ze, met andere woorden, op deze manier niet hun doel voorbij? Laat ons weten hoe jij erover denkt!