Halloween: op deze plekken spookt het 'echt' in Noord-Holland 🎃

Een verlaten psychiatrisch ziekenhuis in Santpoort-Noord, waar je 's avonds in het donker liever niet bij in de buurt bent. Of: een school in Bergen waar de meest onverklaarbare dingen gebeuren. Ook in Noord-Holland kan het op bepaalde plekken best spoken: n u Halloween in aantocht is, tellen wij af met een paar spannende spookverhalen en griezelplekken uit onze provincie.

Martin Jansen, conciërge van de vrije school in Bergen, maakt in de avonduurtjes het pand schoon. Soms schakelt hij daarvoor de hulp in van zijn vriendin en dochter. "De meiden waren boven bezig en ik beneden. We hielden even pauze om buiten een peukie te doen. De meiden zetten hun bezems tegen de muur. Twee bezems dus. Toen we weer terugkwamen stond er een derde bezem naast."

Overdag vullen de stemmen van middelbare scholieren er de wandelgangen, maar in het holst van de nacht gebeuren daar soms onverklaarbare dingen, die aanwezigen in het pand meer dan eens de stuipen op het lijf jagen.

De Adriaan Roland Holstschool in Bergen is gevestigd in een imposant gebouw dat lang geleden deel uitmaakte van een kloostercomplex. Rond de 17e eeuw werkten daar zo'n 500 zusters.

Ook beneden in de hal had het drietal een bijzondere ervaring: "Er liep daar iemand met een zwarte cape om. Maar toen we ons omdraaiden, was hij weg."

En daar blijft het niet bij. Op een avond hoort hij tijdens het afsluiten samen met zijn dochter onverklaarbaar gezang in een van de hallen. "Ik deed het alarm zoals altijd uit en opende de klapdeuren. Op dat moment hoorden we feestgezang. Het waren Duitse liederen. Ik deed de deuren weer dicht en in één klap was het doodstil. Zo stil dat ik er echt kippenvel van kreeg."

2. Geesten van het Eierlandse huis op Texel

Het Eierlandse Huis op Texel bestaat allang niet meer. Maar toen het huis er wel nog stond, gebeurden daar volgens getuigen vreemde dingen. Naast het huis ligt het Engelse kerkhof (De Dooiemanskuul). De Dooiemanskuul was enkele eeuwen geleden een massagraf op het Engelse Kerkhof. In de Zeeslag van Texel (1672) vonden vele Britten hier hun laatste rustplaats.

Op het kerkhof gebeurden volgens het boek: 'verhalen van de waddeneilanden', in het verleden vreemde dingen en veel bewoners ontweken de plek. Behalve de postbode, want hij moest gewoon zijn werk blijven doen. Zo is het ooit een postbode overkomen, dat kille, koude handen over zijn hoofd streken toen hij bij het kerkhof liep. Hij kon niets zien, want het was pikdonker. Maar voelen kon hij wel. En hij voelde duidelijk dode handen over zijn hoofd strijken en koude vingers in zijn nek.

3. Verlaten psychiatrisch ziekenhuis Santpoort-Noord 🏥

Nu zijn verlaten gebouwen over het algemeen altijd een beetje griezelig, maar een verlaten psychiatrische inrichting al helemaal. Het provinciaal ziekenhuis in Santpoort-Noord was het allereerste psychiatrische ziekenhuis in Nederland. Het werd opgericht om 250 patiënten onderdak te bieden, maar in 1850 was er al een ruimtegebrek omdat er 315 patiënten werden verpleegd. Meerdere keren werd het pand gerenoveerd en uitgebreid om de toestroom van psychiatrische patiënten aan te kunnen. Een wettelijk maximum bestond toen nog niet, maar meerdere malen moest een opname worden geweigerd.



Tijdens de oorlog zouden er in februari 1943 bijna tweehonderd onderduikers in het gebouw hebben gezeten, voornamelijk Joden, die als ‘patiënt’ stonden ingeschreven. Sommigen konden zich vrij over het terrein bewegen, anderen moesten binnenblijven. En ook na de oorlog bleef de patiëntentoestroom groeien. Uiteindelijk werd door onder andere de komst van andere psychiatrische instellingen in de buurt tussen 1987 en 2002 de instelling afgebouwd.

Jarenlang stond het pand leeg en werd het gebied als 'lost place' beschouwd. Op foto's is te zien hoe de natuur langzaam het gebouw binnendrong. Ook de muren werden beklad met graffiti en er is een ruimte vol plaatjes van naakte vrouwen.

