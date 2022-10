'Prieke' verkozen tot favoriete Westfriese woord: "Wordt nog vaak gebruikt"

Met 21 procent van de stemmen stak het woord prieke er ver bovenuit. In het Nederlands betekent dit woord morsen of knoeien. Op de tweede plaats eindigde het woord skoftig, ook wel vet of cool genoemd, met 15 procent van de stemmen. Op plek drie staat mooi anzitte met 14 procent van de stemmen.

In 2014 werd tijdens de verkiezing van het mooiste woord van Noord-Holland het woord skoftig nog de grote winnaar met 63 procent.

Leuk woord

"Het is een leuk en grappig woord", zegt Ina Broekhuizen-Slot over het woord prieke. Ze is zo ongeveer de peetmoeder van het Westfries dialect en al jarenlang betrokken Creatief Westfries. "Denk dat het woord veel gebruikt is door moeders met kinderen. Iedereen kent dat woord nog wel. Het is een woord dat ook goed in het Nederlands zou kunnen."

"Het klinkt ook wel vriendelijk als je het tegen je kinderen zegt", vertelt ze verder. Dat vriendelijke vindt ze minder in het woord skoftig zitten. "Het woord past ook niet bij mij. Het heeft voor mij een negatieve connotatie. Skoft, komt van schoft en betekent in het Nederlands schurk of boef. Ik zou dan eerder puur of bar gebruiken. Maar dat is mijn mening."

"Mooi anzitte dat past bij de Westfries", vertelt ze. "Dat doet de Westfries ook graag: mooi anzitte dom koike. Vaak met een biertje of iets anders erbij. "