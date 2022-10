Abbekerker voetbalclub rouwt om verongelukt lid en voetbalvader Laurens (41)

De voetbalclub ALC uit Abbekerk rouwt om de dood van Laurens Jurgens (41) uit Medemblik. Woensdagavond kwam hij om het leven bij een verkeersongeval in het Gelderse Gorssel. Laurens was naast lid van het 35+-team, ook vader van een jeugdlid.

Vlaggen hangen halfstok bij ALC - Michiel Baas / NH Nieuws

De inwoner van Medemblik reed op een elektronische step en kwam in aanrijding met een 35-jarige vrouw uit Gorssel, die teveel had gedronken. Reanimatiepogingen van hulpdiensten mochten niet meer baten. Het nieuws komt hard aan in Abbekerk. "Het hakt er wel in hier", zegt ALC-voorzitter Sjaak Ros. "We zijn een kleine vereniging, kennen elkaar allemaal. Laurens voetbalde bij ons in het Veteranen-team. Niet iedere week, want hij werkte op een booreiland. Was dus veel weg. En ook zijn zoon is lid bij ons." Daarnaast had Laurens ook nog een dochter.

In memoriam Laurens Jurgens Vanmorgen bereikte ons het verschrikkelijke bericht dat Laurens Jurgens, speler van onze... Posted by ALC on Thursday, October 27, 2022

Er zijn nog veel vragen omtrent het ongeval. Hoe heeft het zo fout kunnen gaan? Volgens de politie Oost-Nederland wordt er nog steeds onderzoek gedaan naar de toedracht van het fatale ongeluk. De politie laat verder weten dat de 35-jarige vrouw is vrijgelaten, maar nog wel steeds verdachte is. Ros: "Het is gewoon een heel triest verhaal. Twee kinderen zijn hun vader kwijt." Meteen nadat het trieste nieuws Abbekerk donderdag bereikte, gingen de vlaggen op het complex halfstok. "Dat blijft zo tot de uitvaart is geweest. We hebben besloten om wel 'gewoon' te voetballen, omdat we denken dat Laurens dat zou hebben gewild. Maar we houden het wel sober. De senioren houden bijvoorbeeld een minuut stilte." Ook de jaarvergadering die voor vanavond staat gepland, gaat door. "Ook hier beginnen we met een minuut stilte."