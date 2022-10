Hilversumse nam Oekraïens gezin in huis en nu openen ze samen restaurant

Een grote droom die uitkomt: Natalia's Kitchen. Onder die naam openen Weronika en Natalia zaterdag om 10.00 uur een nieuw restaurant aan de Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum. "We willen dat Oekraïens eten over vijf jaar net zo gewoon is als pizza of Chinees bestellen."

Als de oorlog in Oekraïne uitbreekt, twijfelt Weronika Grotek-Sapin (39) uit Hilversum geen moment. "Ons huis stond open voor een gezin op de vlucht," vertelt ze. En zo trekken Natalia Tkachenko (31) en haar man Stanislav met hun zoontje Mark (inmiddels 2) afgelopen maart bij Weronika in. "Mijn dochters zijn dol op hem, hij is zo schattig." Zowel Natalia als haar man hebben beiden een achtergrond als chef-kok. "Stanislav vond al snel een baan bij Meddens in het centrum. Hij spreekt goed Engels, maar Natalia niet, dus voor haar was het lastiger," vertelt Weronika. Toch kan Natalia niet stilzitten en begint ze vanuit huis te koken. Weronika is erg onder de indruk van haar 'drive'. "Natalia werkt non-stop en gaat ondanks de taalbarrière gewoon naar de markt om te halen wat ze nodig heeft," vertelt ze. "Heel bijzonder en inspirerend om te zien!" Tekst gaat verder onder foto's.

Weronika heeft een Poolse achtergrond, ze woont sinds drie jaar in Hilversum. "Natalia en ik spreken een mix van Pools, Russisch en Oekraïens met elkaar, we hebben bijna een eigen taal ontwikkeld, haha," vertelt ze. Tussen hen is een warme vriendschap ontstaan. "We zijn familie geworden," beaamt Natalia. De twee vrouwen runnen inmiddels al maanden een bezorgservice met Oekraïens eten en nu komt daar dus een fysiek restaurant bij. "Er kwam een plek vrij op de drukke Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum Zuid en ik dacht: dat is de juiste sfeer voor ons concept," vertelt Weronika. Ze nam een dapper besluit en zei haar vaste baan op om al haar tijd in dit project te steken. "Het was altijd al mijn droom om voor mezelf te beginnen en ik dacht: het is nu of nooit." Beroemde borscht Bij Natalia's Kitchen op de Gijsbrecht wordt de dag voor de opening druk gekookt en gebakken. Onder meer borscht (rodebietensoep), pierogi (dumplings) en deruny (aardappelpannenkoekjes) komen op de kaart te staan. "Ik ben enorm blij met ons eigen restaurant. Het is een droom die uitkomt, maar nu neemt de stress wel toe, haha," vertelt Natalia. "Ik ben heel benieuwd wat de Hilversummers ervan vinden en ik leer graag van hun feedback," zegt ze. In het restaurant staat Oost-Europees eten centraal. "Dat gaat van Pools en Russisch tot Oekraïens," vertelt Weronika. Ze hebben de ambitie om Oost-Europees eten echt op de kaart te zetten in Nederland. "Dat Nederlanders over een paar jaar zeggen: wat zullen we vanavond eten, Chinees, pizza of Oekraïens? Dat is mijn droom," zegt Weronika.

Quote "Op deze manier komt er iets moois voort uit die nare oorlog in Oekraïne" Weronika Grotek-sapin

En hoewel Weronika de eigenaar is en Natalia bij haar in dienst komt, draagt het restaurant toch de naam van de chef-kok. "Zonder haar was het restaurant er niet geweest. En Natalia is een prachtige naam, die hoort op de gevel," aldus Weronika. Behalve Natalia en Weronika begint het restaurant met nog twee andere vaste krachten. "Ook met een Oekraïeners achtergrond," vertelt Weronika. "Na de opening kijken we of we meer mensen nodig hebben, maar er is al veel interesse. En het is geen probleem als je geen Engels of Nederlands spreekt." Verrassing Bijzonder feit: de ouders van Natalia, die beiden doof zijn en nog in Oekraïne wonen, weten nog niets over het nieuwe restaurant van hun dochter. Zaterdag, op de dag van de opening, zal Natalia met ze gaan beeldbellen om ze te verrassen en te vertellen over Natalia's Kitchen. Natalia en haar man wonen nog steeds bij het gezin van Weronika in, maar hebben inmiddels het plan om in Hilversum te blijven en hier een nieuw leven op te bouwen. "We woonden in de buurt van Donetsk en hebben nu twee keer oorlog meegemaakt," vertelt Natalia. Hun huis is meerdere keren gebombardeerd en veel familie woont nog in Oekraïne. "Dus het blijft een verdrietige situatie, maar met dit restaurant zorgen we ervoor dat er iets positiefs voortkomt uit die nare oorlog," vult Weronika aan.

Natalia's Kitchen Natalia's Kitchen opent op zaterdag 29 oktober om 10.00 uur de deuren. Het restaurant is open voor koffie, lunch en thee en na 17.00 uur alleen voor afhalen. Locatie: Gijsbrecht van Amstelstraat 111 in Hilversum. Op de kaart staan gerechten uit meerdere Oost-Europese landen.