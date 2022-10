Dwalen geesten door de wandelgangen van de vrijeschool in Bergen?

De Adriaan Roland Holstschool in Bergen is gevestigd in een imposant gebouw dat lang geleden deel uitmaakte van een kloostercomplex. Rond de 17e eeuw werkten daar zo'n 500 zusters. Het terrein van de zusters Ursulinen bestond uit scholen, een internaat, een kapel en een eigen begraafplaats. Overdag vullen de stemmen van middelbare scholieren er de wandelgangen, maar in het holst van de nacht gebeuren daar soms onverklaarbare dingen, die aanwezigen in het pand meer dan eens de stuipen op het lijf jaagden.

In de avonduren maakt Martin Jansen, conciërge van de vrijeschool in Bergen, de gangen en lokalen in het gebouw schoon. Soms schakelt hij daarvoor de hulp in van zijn vriendin en dochter. In een eerder interview met Licht op Legenden deed hij een boekje open over zijn 'paranormale ervaringen'.

"De meiden waren boven bezig en ik beneden. We hielden even pauze om buiten een peukie te doen. De meiden zetten hun bezems tegen de muur. Twee bezems dus. Toen we weer terugkwamen stond er een derde bezem naast."

Ook beneden in de hal had het drietal een bijzondere ervaring: "Er liep daar iemand met een zwarte cape om. Maar toen we ons omdraaiden, was hij weg."

Niet alleen

Toen hij op een avond in z'n eentje bezig was met zijn schoonmaakronde op de tweede verdieping, merkte hij tot zijn grote verbazing dat hij niet alleen was. "Je kijkt vanaf daar over de binnenplaats recht de andere vleugel in. Ik keek naar de overkant en zag gewoon iemand lopen in een van de lokalen. Ik ging eropaf, maar er was niemand."

Volgens de conciërge is het uitgesloten dat iemand ongezien het pand was binnengeslopen. "Als ik naar binnenging, haalde ik altijd eerst het alarm eraf en deed dan alle deuren op slot. Heel vreemd."