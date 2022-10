Groot alarm in Zaandam, mogelijk drugslab op industrieterrein

Aan de Gerrit Kiststraat in Zaandam is groot alarm geslagen bij verschillende hulpdiensten. Onder andere brandweer en een speciaal team van de politie dat normaal gesproken drugslabs ontmantelt zijn richting het industrieterrein getrokken.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is er nog veel onduidelijk over wat er precies gebeurd is op het industrieterrein. Er was vannacht brand uitgebroken waar nu nog veel om te doen is, maar de betreffende brand is inmiddels weer uit.

Het team Landelijke Faciliteit Ontmantelen van de politie is ter plaatse om te assisteren. Het is niet duidelijk voor welke signalen zij precies zijn opgeroepen, maar normaal gesproken wordt dit team ingezet om drugslabs te ontmantelen.

Later meer