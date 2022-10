Krakers kondigen expositie aan in pand Nieuwezijds Voorburgwal

Volgens Mokum Kraakt gaat de tentoonstelling onder meer over "de vele facetten van de eindeloze zoektocht naar een thuis" en "de noodzaak van verzet en tegencultuur in steden die worden geteisterd door woningnood"

"We willen niet alleen protesteren tegen de heersende wooncrisis en het gebrek aan daadkracht en oplossingen van de regering", zegt woordvoerder Jantje Druk. "We willen ook nadenken over alternatieven en naar manieren zoeken om die in de praktijk te brengen. Deze tentoonstelling is daarvan een voorbeeld."

De krakers zeggen dat het pand ter voorbereiding van de expositie grondig is is hersteld. Ook zou er al een opslagruimte zijn ingericht voor de kunstwerken, in het geval de politie besluit het gebouw te ontruimen.

Huisvrede

Vorige week werd bekend dat het pand aan de Nieuwezijds Voorburgwal gekraakt was. De krakers gaven dat bewust vier dagen later aan, omdat daarmee huisvrede zou zijn gerealiseerd. Volgens de krakers mag de politie in dat geval niet zomaar ontruimen.

Eerder dit jaar kraakte Mokum Kraakt een pand aan de Marnixstraat. Dat gebouw werd na ongeveer zes weken ontruimd door de politie. Het Openbaar Ministerie gebruikte toen het gebrek aan brandveiligheid als argument. Of ook dit pand aan de Nieuwezijds Voorburgwal op die manier ontruimd gaat worden, is nog de vraag. Krakers geven zelf al aan dat het gebouw 'verwaarloosd' is.

Deze maand werd ook een hotel aan de Plantage Middenlaan gekraakt. Toen de politie na een paar dagen wilde ontruimen, bleken de krakers al uit het pand te zijn.