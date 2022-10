Amsterdam NL V Kickbokstrainer Chabrani in eindeloos gevecht met de gemeente over nieuwe locatie

Kickbokstrainer Kamal Chabrani moet uiterlijk 1 november de sleutels inleveren van zijn sportschool aan de Van Swietenhof in Amsterdam Nieuw-West. Hij sloot een overeenkomst over de huur van een nieuw pand, maar belandde in een schier oneindig juridisch gevecht. Na 11 maanden duwen en trekken met de gemeente is er nog geen helderheid.

Het is Chabrani al sinds juli 2021 bekend dat hij zijn huidige locatie in Geuzenveld moet verlaten. Genoeg tijd om een nieuwe locatie te vinden, en dat gebeurde ook. De Chakuriki Gym in Westerpark liet via social media weten, met toestemming van de gemeente, op zoek te zijn iemand die het huurcontract zou overnemen. De vraagprijs van de huidige huurder, Erwin van der Meulen, bedroeg €50.000. Chabrani ging daarmee akkoord en kwam tot een mondelinge overeenkomst. Iets later werd er bekend dat er nog een tweede partij geïnteresseerd zou zijn in de overname van het pand. Kledingmerk Patta wilde de Chakuriki Gym ook overnemen en kwam met een hoger bod. Het leidde tot een juridisch gevecht, waarin het gerechtshof uiteindelijk besliste dat Chabrani het eerst een overeenkomst sloot. De procedure met hem moest gerespecteerd worden. Maar de gemeente bleek daar ongevoelig voor en wilde een nieuwe procedure starten waarbij ook andere partijen zich konden aanmelden.

Quote Het is voor mij niet persoonlijk, naar niemand toe maar het is wel persoonlijk gemaakt naar mij toe" kamal chabrani, Kickbokstrainer

Chabrani zegt nu een kort geding aan te spannen tegen de gemeente om ze te dwingen hem te accepteren. "Ik wil niet opnieuw naar de rechter maar ik heb geen keus. Ik vind het gewoon echt niet kunnen dat de gemeente tijdens de wedstrijd zomaar even de spelregels verandert", zegt Chabrani.

AT5 / Luuk Koenen

Ondanks dat het gerechtshof Chabrani in het gelijk heeft gesteld ziet de gemeente nog altijd geen aanleiding om Chabrani de Chakuriki Gym over te laten nemen. Ook een woordvoerder van wethouder Groot Wassink reageerde: “De gang van zaken rondom de sportschool aan de Van Hallstraat verdient geen schoonheidsprijs. Met de keuze voor een transparante selectieprocedure doet de gemeente zoveel mogelijk recht aan de belangen van alle betrokken partijen. Net als aan het algemeen belang om voor deze bedrijfsruimte de meest geschikte huurder te kunnen selecteren. We wachten de uitkomst van het kort geding af.”