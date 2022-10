Het lukt maar niet om asielschip aan te sluiten op walstroom: "Moeten we hier gasmaskers gaan dragen?"

Nu wordt de elektriciteit op het schip opgewekt door vervuilende dieselgeneratoren. Die generatoren hebben een uitstoot die gelijk is aan die van 31.000 vrachtwagens die een volle ronde op de ring van Amsterdam rijden. Dat blijkt uit een onderzoek naar de dagelijkse emissie van een vergelijkbaar mega-schip dat enige tijd voor onderhoud in de haven van Amsterdam lag.

Kritiek

Leo Aardenburg, raadslid voor de LGV (Levendig en Gezond Velsen), heeft er zwaar de pest over in. Zijn partij gaat burgemeester Frank Dales vanavond in de gemeenteraadsvergadering over onder vuur nemen. Daarbij zal Dales worden herinnerd aan zijn belofte dat de Silja Europa op walstroom zou gaan draaien. Dat was een voorwaarde van de gemeenteraad, die anders niet akkoord was gegaan met de komst van het schip.

"Het schip moest zo nodig in Velsen-Noord komen, maar ik kan nu niet anders stellen dan dat die plek niet zorgvuldig is gekozen", luidt de kritiek van Aardenburg. "Aansluiting op walstroom blijkt tot op heden immers onmogelijk. Echt heel kwalijk dat juist Velsen-Noord, dat toch al zoveel last heeft van de industrie, hier mee te maken krijgt. We hebben al Tata Steel, Vattenfal, scheepvaartverkeer, een snelweg langs het dorp en nu dit er ook nog eens bij."

Aardenburg vraagt zich verder af: "Hoe moeten wij als inwoners van Velsen-Noord ons hiertegen beschermen? Moeten we met al die fijnstof dan maar gasmaskers gaan dragen? Kennelijk moeten wij hier kapot gaan aan het milieu. Ik ben er echt een beetje klaar mee. Als ze het niet kunnen oplossen, moet dat schip maar weg. Het is al de zoveelste blooper", besluit het raadslid.