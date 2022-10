Noord-Hollandse anti-messencampagnes hebben weinig opgeleverd

Verschillende campagnes om jongeren te ontmoedigen met een mes over straat te gaan hebben in Noord-Holland weinig opgeleverd. In bijna alle gemeenten liep de afgelopen jaren zo'n campagne, maar jongeren blijken niet bereid hun messen af te staan. Gisteren nog werd een 14-jarige jongen uit Hoorn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht nadat hij was neergestoken bij een middelbare school.

In Haarlemmermeer komt de campagne, YouChoose, neer op verschillende activiteiten die jongeren ervan bewust moeten maken dat ze een keuze hebben: ze hoeven niet met een mes over straat.

In de gemeente Haarlemmermeer werd drie jaar geleden groots ingezet op een campagne tegen messen nadat in december 2019 een man werd doodgestoken en beroofd bij een pinautomaat door twee minderjarige jongens. Petra Faber, woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer, vertelt dat er geen tastbare resultaten zijn over de campagne. "We richten ons voornamelijk op de groep die nog te beïnvloeden is."

Bijna een jaar na fatale roof in Hoofddorp: "Het is een kip en het ei-verhaal"

Bijna een jaar na fatale roof in Hoofddorp: "Het is een kip en het ei-verhaal"

In het kader van YouChoose werd in september 2020 een inleveractie voor messen georganiseerd. Daar werden toen slechts vijf messen ingeleverd, al hield de politie het erop dat het stoer was van die vijf jongeren dat ze hun wapens inleverden.

Verkoop- en draagverbod

De gemeente Zaanstad ging nog een stap verder, door ook een verbod op het dragen van messen in te stellen. Zij waren daarnaast de eerste gemeente die bijvoorbeeld huishoudwinkels opriep om geen messen meer te verkopen aan jongeren.

Eind 2021 bleek dat de aanpak nog geen windeieren had gelegd: er was geen meetbare afname in het aantal incidenten met messen, al besloot burgemeester Hamming toch om de proef met twee jaar te verlengen. Een inleveractie in Zaandam was overigens wel succesvoller dan in de gemeente Haarlemmermeer. Daar werden ruim 200 wapens, waarvan 71 messen, ingeleverd.

West-Friese actie

Gisteren nog werd een 14-jarige jongen zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht nadat hij was neergestoken door een 16-jarige. De steekpartij gebeurde voor de deur van een middelbare school in Hoorn, al was de vermoedelijke dader geen leerling op die school. De steekpartij komt vlak na een grote inlevercampagne in de regio, in de gemeentes Drechterland en Stede Broec.

De 14-jarige Sam* vertelde toen tegen NH Nieuws/WEEFF dat hij met een mes op zak rondloopt, omdat hij bang is dat hij aangevallen wordt door iemand anders. Dat zou volgens hem het gevolg zijn van ruzies die ontstaan op Snapchat.

Ook bij de inleveractie in West-Friesland werden 'slechts' vijf messen ingeleverd. Bij de gemeente verbaast dat niet, want ze hadden eerder al signalen gekregen dat jongeren hun messen niet zomaar in zouden leveren, maar blij zijn ze er wel mee. "Vijf ingeleverde messen betekent vijf minder op straat."