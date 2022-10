Aantal verkeersdoden en -gewonden in regio Alkmaar dit jaar nu al 'extreem hoog'

Het aantal verkeersdoden en -gewonden in regio Alkmaar is dit jaar 'extreem veel hoger' dan vorig jaar. Dat meldt de politie Alkmaar-Duinstreek. In de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Castricum waren er tot 26 oktober meer ongevallen met letsel dan in heel 2021. Ook vielen er elf verkeersdoden meer dan een jaar eerder.

Opmerkelijk is dat de politie Alkmaar-Duinstreek minder vaak werd ingeschakeld tijdens verkeersongevallen dan vorig jaar. Gisteren stond de teller op 628 tegenover 897 afgehandelde ongevallen in 2021. Desondanks vielen er dit jaar meer gewonden.

Vorig jaar waren er 293 verkeersongevallen, waarbij zeker één persoon gewond raakte. Dit jaar zijn dat er al 338. Dertien aanrijdingen zorgden dit jaar al voor in totaal veertien verkeersdoden. Vorig jaar waren dat er relatief gezien een stuk minder met drie verkeersdoden, meldt politie Alkmaar-Duinstreek op sociale media.

Voor verkeersovertredingen moest 100 keer een proces-verbaal worden opgesteld, terwijl de politie-eenheid er vorig jaar 81 naar het Openbaar Ministerie stuurde."Er zijn een aantal gebieden die er bij ons uitspringen en die zullen de komende periode van ons ook de nodige aandacht krijgen."

Niet-handsfree

De oorzaak is niet altijd te achterhalen maar volgens de politie lijkt het erop dat afleiding een vaak geziene oorzaak is van aanrijdingen. Bijvoorbeeld automobilisten die tijdens het rijden afgeleid raken door hun telefoon. "Wij bekeuren in ons gebied bijna 1.500 mensen per jaar die bezig zijn met hun telefoon. Ook collega's van Verkeerspolitie Noord-Holland bekeuren heel veel mensen in ons gebied." Wat de politie Alkmaar-Duinstreek met de hoge cijfers gaat doen, wordt naar eigen zeggen later bekendgemaakt via Instagram.