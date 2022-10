'Klusmannen' uit Syrië en Polen helpen vrijwillig in Heemskerk

Henk Huisman is namens MET Heemskerk verantwoordelijk geweest voor de oprichting van het klusteam. "Het is ooit begonnen bij een tuin bij het buurtcentrum. Die tuin vroeg om onderhoud en toen zei een van de mannen: we kunnen ook mensen helpen. Oude mensen die het moeilijk hebben om zelf de tuin te doen bijvoorbeeld."

Voor mannen uit alle windstreken heeft Henk Huisman eerder al 'de wereldmannen' in het leven geroepen. Toen kwamen zij samen in het buurtcentrum om over typische mannendingen te praten. Door corona is de groep uit elkaar gevallen, maar er wordt wel nog volop geklust.

Kijk hier hoe Walid, Jamal en Gregor aan de klus gaan in een tuin in Heemskerk: