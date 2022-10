Hoop voor Hilversumse buurtmobiel die al tijden stilstaat: "Dit is echt noodzakelijk voor de buurt"

De Buurtmobi is een begrip in de wijk Kerkelanden. Maar het wagentje staat al tijden kapot in de garage. Nu gloort er eindelijk licht aan het einde van de tunnel. "Als alles meezit, gaan we half november weer rijden."

Even pinnen, naar de tandarts of een boodschap doen. De Buurtmobi vervoert ouderen in Kerkelanden gratis van en naar hun bestemming in de buurt. Maar na een succesvolle start, kende het wagentje een hoop tegenslagen. "We zijn allereerst twee jaar uit de running geweest door corona. En toen we dit voorjaar weer mochten rijden, ging na een paar weken de accu kapot", vertelt coördinator Monique Gijsman. Ze baalde flink van alle tegenslag. "Veel ouderen zijn afhankelijk van ons en we werden dan ook enorm gemist."

Chauffeur Jan: "Mensen zijn zo dankbaar als we ze vervoeren!" - NH Nieuws

"Rampzalig", noemt chauffeur Theo Blokker het. "Niet zozeer voor mezelf, maar vooral voor onze passagiers. In de supermarkt krijg ik vaak de vraag wanneer de Buurtmobi weer gaat rijden." Dat ging helaas even niet, want zonder werkende accu kan het wagenentje niet eens starten. "Erg triest dat hij stilstaat", zegt chauffeur Willem van den Borren. Uiteraard voor de klanten, maar ook voor hemzelf. "Ik mis het werk zeker. Het is fijn om iets te doen tijdens je pensioen. Je ontmoet hier veel verschillende mensen, maakt met iedereen een praatje. Het is erg leuk werk." 800 ritjes Er ging wat tijd overheen, maar uiteindelijk is er nu een nieuwe leverancier gevonden en zijn twee sponsoren bereid om de kosten voor hun rekening te nemen. "Alles komt opeens samen, ik ben echt zo blij", vertelt Monique. "Ook voor de chauffeurs en de ouderen. Het is enorm fijn dat we voor de winter weer kunnen gaan rijden", zegt ze. Deze week wordt het karretje opgehaald voor reparatie en als alles goed gaat, is de Buurtmobi vanaf half november weer te boeken voor een ritje. "Dan hoop ik dat het weer net zo'n succes wordt als in het begin", vertelt Theo, chauffeur sinds het eerste uur. "We gingen van honderd naar achthonderd ritjes per maand. Echt fenomenaal, we zijn dus hard nodig in deze buurt." In de video hieronder vertellen Monique en de chauffeurs wat het werk bij de Buurtmobi precies inhoudt.

Willem vertelt wat er zo leuk is aan het chauffeurswerk - NH Nieuws

Bij de Buurtmobi zijn ze ambitieus. "We willen in de toekomst met een tweede wagentje gaan rijden en ook op de zaterdag. Maar we hopen allereerst dat deze Buurtmobi het voorlopig blijft doen", aldus Monique. Op dit moment is de Buurtmobi vooral op zoek naar nieuwe chauffeurs en planners. "Daarnaast zijn we ook blij met kleine sponsoren. Het gaat niet per se om geld, maar we zoeken bedrijven die onze hesjes kunnen bedrukken of die het onderhoud van de Buurtmobi willen doen", zegt Monique. De Buurtmobi is te boeken op het nummer: 06-26138178.