De Peiling: de herfsthitte baart mij zorgen

De laatste dagen van oktober worden uitzonderlijk warm. Volgens de laatste voorspellingen kan de temperatuur wel oplopen tot 23 graden! Deze herfsthitte gaat vrijdag en zaterdag waarschijnlijk alle records breken. Maak jij je zorgen over die oplopende temperaturen of kan je er nog wel van genieten?

Hoewel dit weekend de wintertijd ingaat, is er nog weinig te merken van het winterse weer. Met temperaturen tot 23 graden worden de laatste dagen van oktober uitzonderlijk warm. Gemiddeld was het de afgelopen dertig jaar in deze week zo’n 12 tot 15 graden. In 2005 hadden we in de laatste week van oktober ook hoge temperaturen. Veel dagrecords voor oktober stammen dan ook uit dat jaar. De kans is enorm groot dat deze verbroken worden de komende dagen.

Record

"We beginnen aan een serie van dagen van 20 graden en hoger. Met name de komende dagen.", vertelt weerman Jan Visser op NH Radio. "Ik denk dat er wel een datumrecord inzit, zeker voor de 28e, morgen dus. Dat record staat op 19,5 graad en zaterdag 29 oktober op 19,7. Die dateren uit 2005." Volgens de laatste voorspellingen wordt het morgen 22 graden.

De winterjas kan dus nog even in de kast blijven hangen en de zonnebril kan weer tevoorschijn getoverd worden. Na het weekend daalt de temperatuur naar zo'n 14 graden, maar dat is ook nog altijd ruim boven normaal.