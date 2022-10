Pech voor Amstelveners met een moestuinwens: 'Geen ruimte voor extra complex'

Amstelveners die op dit moment jarenlang op een wachtlijst staan voor een moestuin, moeten toch echt nog even geduld hebben. Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) laat vandaag weten dat er voorlopig geen ruimte is voor een nieuw complex.

Tuinvereniging Nesserlaan in Amstelveen - NH Nieuws

"Ruimte is schaars. Er is behoefte aan veel nieuwe woningen. Het creëren van een extra

locatie voor een derde volkstuincomplex zal in dit geval een lastige opgave zijn en zal

ten koste gaan van de lopende projecten binnen de gemeente", luidt het antwoord op vragen die de lokale GroenLinks-fractie stelde over de mogelijkheid voor een nieuw volkstuinencomplex. Marjo Jansen, voorzitter van Tuinvereniging Nesserlaan, uitte eerder al haar zorgen aan mediapartner AAN! Amstelveen. Hier staan nu zo'n 75 mensen op de wachtlijst. "Als je nagaat dat er per jaar tien tot vijftien tuinen vrijkomen, zullen veel geïnteresseerden nog jaren moeten wachten", vreest Jansen. Tuinvereniging Langs de Akker heeft op dit moment een inschrijfstop.

'Met een boer praten' Burgerlid van GroenLinks Simon Lutz is teleurgesteld over de antwoorden van het college. "Wij vinden dat het college zich niet erg inleeft in de behoeftes van de mensen van Amstelveen die graag een volkstuin willen hebben." GroenLinks ziet wél mogelijkheden voor een nieuw moestuincomplex. De partij wil met een boer gaan praten om te kijken of die een stuk grond voor moestuinen wil verhuren.

Het college wijst er op dat de wachttijd voor een moestuin in Amstelveen veel korter is dan in omringende gemeentes. "In Amsterdam bedraagt de wachttijd bij de meeste

tuinverenigingen meer dan vijf jaar en in sommige gevallen is de wachttijd langer dan

tien jaar." Helemaal onwelwillend is het college niet: ze wil het Amstelveners waar mogelijk meer mogelijkheden bieden om - buiten volkstuincomplexen - lokaal voedsel te verbouwen.

Of Tuinvereniging Nesserlaan nog kan uitbreiden, weet Jansen niet zeker. "Ons complex vraagt om onderhoud. Bijvoorbeeld door de naastgelegen sloten te baggeren. De werkzaamheden moeten wel behapbaar blijven voor het bestuur en vrijwilligers", legt ze uit. De tuinvereniging worstelt daarnaast met plagen waarvan de bestrijding tijd kost, zoals de veenmol. Tekst gaat verder onder reportage die NH Nieuws eerder maakte over de veenmol

Tuinder Rob Koolbergen vecht tegen de aanwezigheid van de veenmol - NH Nieuws