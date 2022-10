Noord-Hollandse ondernemers blij met warm weekend: "Dit is een lekker extraatje"

IJssalon De Mient in Alkmaar verwacht extra drukte in het laatste weekend van het jaar dat zij open zijn. "Wij verwachten vanwege het lekkere weer tot 50 procent meer te verkopen"zegt Ines Bruinenberg van de ijssalon. "In onze winkel zien we nog steeds toeristen, veel Duitsers, en ook Belgen en dagjesmensen uit heel Nederland. Normaal sluiten we deze week om 18.00 uur, maar als het druk blijft plakken we er nog een uurtje aan vast."

De IJssalon sluit van eind oktober tot aan de voorjaarsvakantie. "Na zondag gaan we alles winterklaar maken. De kans dat we in die winterperiode nog een keer vanwege fraai weer open gaan is klein, maar zeg nooit nooit."