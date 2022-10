Vluchtelingenboot in Huizer haven wordt vanaf nu bewoond

De vluchtelingenboot lag al een tijdje aangemeerd, maar moest nog worden klaargemaakt voor de komst van de vluchtelingen.

De boot wordt nu bewoond door mensen die door het grote tekort aan opvangplekken niet terecht kunnen in bestaande asielzoekerscentra. Ze betrokken eerder deze week hun kamers. "We hebben de mensen verwelkomd en in tweetallen verdeeld over de beschikbare hutten. Nu maken we hen wegwijs aan boord en geven uitleg over het naleven van de huisregels op het hotelschip en aan land. Het belangrijkste is om iedereen nu de rust te geven om te kunnen landen in deze nieuwe omgeving", zegt Sam Kiers van het Rode Kruis.

De vluchtelingenopvang op de boot kan overigens nog wel wat hulp gebruiken. Er wordt nu gekeken welke behoefte aan spullen er nog is aan boord. Huizers die willen helpen, kunnen zich melden. Er worden ook activiteiten geregeld voor de asielzoekers.

Tweede keer

Het is niet voor het eerst dat er een asielboot aanmeert aan de kade van Huizen. Eerder dit jaar woonde er ook al een groep asielzoekers voor een paar maanden op zo'n zelfde boot. Dat is Huizen toen zo goed bevallen dat afgelopen zomer al snel werd geopperd om de boot terug te laten keren.

Er wordt gebruik gemaakt van een boot in de haven, omdat daarmee snel opvangplekken geregeld kunnen worden zonder dat dat gevolgen heeft voor de lokale woningmarkt.