Pieken en dalen in de electropop van Puntjudith en nog meer dynamische tips voor het weekend

Wekelijks komt de Culture Club-redactie van NH met drie uitgaanstips voor de komende week; optredens, evenementen of andere culturele gebeurtenissen in de provincie die je niet mag missen. Deze week de Nederlandstalige elektronische pop van de Amsterdamse Puntjudith, kunst voor een betaalbare prijs op de Affordable Art fair in Amsterdam en jubilerende fanfare in Medemblik.

Puntjudith - NH Nieuws

Uitgaanstip 1: Puntjudith in Pllek Amsterdam Na Eefje de Visser, Froukje en Wende is er nu Puntjudith. De geboren en getogen Purmerendse, maar tegenwoordig in Amsterdam wonende Judith Rijsenbrij is het brein van Puntjudith. Samen met muzikanten, videomakers en dansers maakt ze dansbare nummers met Nederlandstalige teksten die gaan over het chaotische leven om haar heen. "Ik probeer het leven in al zijn kleuren te laten zien, en dat is niet altijd happy go lucky. Ik hou van pieken en dalen", zegt Puntjudith. Zelf schrijft ze de teksten, maakt ze de muziek en de beats. De muziek is altijd dansbaar. "Ik hou zelf erg van losgaan op teksten waarin de wereld naar de klote gaat of meer lichte teksten met een melancholische ondertoon. Contrasten, daar hou ik van". Puntjudith presenteert vanavond, 27 oktober, haar nieuwe EP Lawines in Pllek in Amsterdam-Noord, aanvang 20:00 uur. Tekst gaat verder onder foto.

Judith Rijsenbrij alias Puntjudith in haar nieuwe woning in Amsterdam

Uitgaanstip 2: Affordable Art Fair Amsterdam 'Kunst is onbetaalbaar!' wordt er vaak geroepen. De Affordable Art Fair probeert al jaren iets te doen aan dat imago van kunst. In de Kromhouthal in Amsterdam-Noord vind je dit weekend duizenden kunstwerken van onder de 7.500 Euro. Vaak nog niet echt goedkoop, maar wel betaalbaar voor meer mensen. Zoals de kunstijsjes van Lola Luk voor rond de 300 euro per stuk of de gouden tompoezen van Mickey Philips voor 495 euro. Tekst gaat verder onder foto.

Kunstijsje van Lola Luk

Maar daarnaast ook textielkunst, fotografie en echte schilderijen van onder andere de Oekraïense schilder Oleksii Gnievyshev. De Affordable Art Fair is te zien van 26 t/m 30 oktober in de Kromhouthal in Amsterdam-Noord. Tekst gaat verder onder foto.

Oekrainse kunst

Uitgaanstip 3: Harmonie Cresendo Medemblik 125 jaar Het inhalen van Sinterklaas, de jaarlijkse dodenherdenking en de Harddraverij zijn zonder Harmonie Crescendo in Medemblik bijna ondenkbaar. En dat doet deze muziekvereniging al 125 jaar! Op zaterdag 29 en zondag 30 oktober viert Crescendo haar jubileumweekend. Crescendo is opgericht op 3 augustus 1896 als een fanfare met 12 leden. Later is het een harmonie geworden en de drumband kwam er ook bij. Nog steeds speelt de Harmonie een belangrijke rol in de Medemblikker gemeenschap.



De muziekstukken zijn gekozen door eigen muzikanten uit de muziekbibliotheek van Crescendo: wat ‘oudere’ nummers bijvoorbeeld van The Beatles en Morricone en heel eigentijdse zoals de muziek van de musical Aladdin. Om het 125-jarig jubileum te vieren bent u van harte welkom op zaterdag 29 oktober om 20.00 uur of zondag 30 oktober om 15.00 uur in Het Sint Pieter te Medemblik. Samen met oud-leden en gastspelers zal Crescendo een prachtig concert geven.

Harmonie Cresendo 125 jaar