Veerboot Texelstroom weer uit de vaart dit weekend, dienst verwacht forse wachttijd

Van vrijdag 28 tot en met maandag 31 oktober blijft de veerboot binnen. Veerdienst Teso verwacht dat de kans op vertraging op vrijdag en maandag het grootst is. De Texelstroom werd vorige maand ook al uit de vaart gehaald vanwege een storing. Toen lag hij bijna vier weken stil. Vlak voor de start van de herfstvakantie kon het schip weer in gebruik genomen worden.

Nadere werkzaamheden

Nu zijn er dus opnieuw problemen. Teso meldt dat deze week tijdens testen duidelijk is geworden dat er meer werkzaamheden nodig zijn om de flinke reparatie volledig stabiel en betrouwbaar te kunnen laten functioneren. "We gaan ervan uit dat de problemen na dit weekend opgelost zijn", zegt een woordvoerder van de veerdienst. "Maar het is lastig om aan te geven."

Teso zegt dat de wachttijd af zal hangen van hoe de reiziger reageert. "De reiziger paste zich eerst niet aan de nieuwe situatie aan, waardoor er wachttijden ontstonden. Daarna was er een betere spreiding waardoor de wachttijd afnam." De organisatie informeert de gasten die op het eiland verblijven via lokale ondernemingen en de VVV.