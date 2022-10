Slachtoffers van Hoornse treinrukker staan oog in oog met verdachte in rechtbank

De treinrukker die actief was rondom station Hoorn moet vandaag voorkomen bij de rechtbank in Haarlem. Een aantal slachtoffers van de 24-jarige verdachte zijn aanwezig bij de rechtszaak. Zoals de Hoornse Nadia (24): "Het raakt mij emotioneel gezien nog heel erg."

De verhalen van een treinrukker rondom station Hoorn stapelden zich afgelopen maanden flink op - Tom de Vos/NH Nieuws

Enkele weken geleden kreeg Nadia een brief binnen van het Openbaar Ministerie (OM). "Ik schrok heel erg toen ik de brief ineens zag liggen op de mat. Ik dacht: ooh shit, wat heb ik nu weer gedaan?" Tot grote opluchting van Claudia bleek de inhoud van de brief te gaan over de opgepakte schennispleger en dat de verdachte op 28 oktober moet voorkomen bij de rechtbank. Na het lezen van de brief was Nadia overdonderd, maar besloot ze uiteindelijk wel om bij de strafzaak aanwezig te zijn.

Quote "Ik hoop gewoon te horen waarom hij dit gedaan heeft, want momenteel tast ik in het niks" nadia (24), slachtoffer van treinrukker

"Ik ben bang voor de aanstaande confrontatie", bekent Nadia (24), die binnen één maand twee keer het slachtoffer werd van de treinrukker in een coupé van de NS. Vandaag zal ze de verdachte voor het eerst sinds vier maanden weer onder ogen zien. "Ik hoop gewoon te horen waarom hij dit gedaan heeft, want momenteel tast ik in het niks. Het raakt mij emotioneel gezien nog heel erg." Bekijk hieronder de reportage die NH Nieuws eerder met Nadia (24) maakte.

Nadia is opgelucht dat de treinrukker heeft bekend, maar stapt wel met een ander gevoel de trein in - NH Nieuws

Volgens de juriste van Nadia zijn er tijdens de strafzaak zes slachtoffers van de schennispleger aanwezig. "Zij spoorde mij ook aan om wel een schadevergoeding in te dienen", vervolgt Nadia. "Ik vond dat lastig omdat ik niet fysiek ben aangeraakt door hem, maar ik heb natuurlijk wel emotionele schade opgelopen. Ik ben dan ook heel blij dat Slachtofferhulp en mijn juriste mij hierbij hebben geholpen."

Quote "Hij keek tussen de bankjes door naar mij en zat zich af te trekken" Milou (28), slachtoffer treinrukker

De Zweedse Milou (28) werd op 3 mei het slachtoffer van de schennispleger. Ze zit op dat moment in de Intercity van Amsterdam naar Hoogkarspel om haar tante een bezoek te brengen. "Ik zat op een vierzitsbank en scrollde door mijn telefoon toen ik opeens een gek geluid hoorde verderop in de coupé", blikt Milou terug. Ze keek uit haar raam en zag in de weerspiegeling een man zitten. "Hij keek tussen de bankjes door naar mij en zat zich af te trekken."

Dossier treinrukker In mei en juni worden meerdere vrouwen en meisjes het slachtoffer van een man die in de trein zichzelf aan het bevredigen is. Sommige slachtoffers nog erg jong, namelijk 11 jaar oud. De politie kreeg zo'n 10 aangiftes binnen en pakte eind juni een 24-jarige op die direct bekende.

Na het incident deed de Zweedse aangifte bij de politie. "Het voelt voor mij een beetje als een afgesloten hoofdstuk. Ik ben blij dat ik het achter mij heb kunnen laten en ik reis gelukkig bijna nooit met het openbaar vervoer, dus word ik er ook niet veel aan herinnert." Het slachtoffer is tevreden dat de verdachte voor moet komen bij de rechtbank, maar zal daar zelf niet aanwezig zijn. Ook voor de minderjarige zusjes (11 en 17 jaar), die op 5 juni het slachtoffer werden van de schennispleger, kijken met gemengde gevoelens naar de aanstaande strafzaak. "Mijn jongste zusje (11) is te jong om de schennispleger onder ogen te zien, maar mijn middelste zusje is straks wel bij de strafzaak aanwezig", stelt Sezina Kelsey Steur (18), die de oudere zus is van de twee slachtoffers. "En ik ga uiteraard mee om mijn zusje te steunen, want ik weet dat ze er tegenop kijkt om hem onder ogen te zien."

Tom de Vos

Strafmaat De juriste van Nadia (24) liet haar cliënt al weten dat de kans op een gevangenisstraf klein is. Een straf die Nadia de schennispleger overigens ook niet gunt. "Ik vind het heel moeilijk om de straf voor iemand te moeten bepalen. Ikzelf ga altijd uit van de menselijke maat. Zo weet ik bijvoorbeeld niet wat zijn thuissituatie is geweest of waarom hij deze drang heeft gehad." Claudia hoopt wel dat een taakstraf en een geldboete een goede les voor de schennispleger gaat zijn. "Het belangrijkste vind ik dat hij er niet ongezien mee weggekomen is. Hij is namelijk aangehouden, opgepakt en moet voorkomen bij de rechtbank."

Quote "Het belangrijkste vind ik dat hij er niet ongezien mee weggekomen is" Nadia (24), slachtoffer treinrukker

Ook slachtoffer Milou (28) vraagt zich af of het zin heeft om de dader naar de gevangenis te sturen. "Ik denk eerder dat hij in therapie moet gaan. Dat wat hij heeft gedaan is een ziekte en is niet gezond. Daarom hoop ik dat hij geholpen worden." De woorden van Sezina komen overeen met die van Milou en Nadia. Ook zij hoopt dat de treinrukker therapie en hulp krijgt. "Hij heeft al vastgezeten en dat is al een soort van straf", stelt ze. Wel weet de oudste zus dat de impact op haar zusjes blijvend is: "Ik ben blij dat de jongen voorkomt en een gepaste straf krijgt, maar dat scheurtje dat ontstaan is zal niet snel weggaan. Voorlopig durven ze namelijk nog niet met het openbaar vervoer te reizen."