Zwaar ongeluk met lijnbus en kettingbotsing bij Ilpendam

Op de Jaagweg (N235) in Ilpendam zijn gisteravond twee ongelukken gebeurd. Rond 22.30 uur kwam een lijnbus van EBS in botsing met een auto. In de bus zaten 21 mensen onder wie de buschauffeur. Twee mensen in de auto zaten bekneld en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Twintig minuten later gebeurde 200 meter vederop, bij Watergang, nog een ongeluk op de Jaagweg. Bij de afzetting voor het ongeluk met de lijnbus reden vier auto's tegen elkaar. Hierbij raakte niemand gewond.

De Jaagweg was de rest van de avond afgesloten voor onderzoek. Wat precies de oorzaak van de botsing met de lijnbus is, is niet duidelijk. Hoe het met de slachtoffers is, is ook nog niet bekend.