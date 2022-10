Glennis Grace tijdens zitting over supermarktincident: "Probeerde het alleen te sussen"

"Een moment van volledige verstandsverbijstering", zo omschreef Glennis Grace de gebeurtenis in februari, toen ze met een groep van zes man verhaal kwam halen in de Jumbo. Het incident ontaardde in een knokpartij waarbij medewerkers van de supermarkt werden geschopt en geslagen. Vandaag zat de 44-jarige Amsterdamse samen met vier andere verdachten in de rechtszaal, waar ze hoorde dat het OM een taakstraf van 200 uur en één maand voorwaardelijk tegen haar eist.

"Het enige wat ik aan het doen was, was de boel proberen te sussen en mijn zoon bij me houden", was het verweer van Grace. "Ze probeert mij hier weg te trekken van de medewerker", stipt haar ex aan om haar bij te staan. Vandaag worden de camerabeelden die door de beveiligingscamera's in de Jumbo zijn gemaakt goed geanalyseerd tijdens de zitting. Glennis bleef kalm en koos haar woorden gedurende de hele dag nauwkeurig.

"Ik wil jullie in de ogen kijken: sorry voor hetgeen wat jullie is aangedaan"

Het OM spreekt van voorbedachten raden omdat de zangeres zich tijdens het gehele incident van een half jaar geleden vaak genoeg had kunnen terugtrekken. Zo zou ze na het idee om te komen, al bij kunnen trekken. Of zo had ze kunnen vertrekken toen het uit de hand liep. Volgens haar advocaat kon er van voorbedachte rade geen sprake zijn, omdat ze gedurende die hele tijd nog boos was.

De toen 15-jarige jongen werd die avond door het personeel aangesproken op zijn gedrag en zou vervolgens hardhandig de supermarkt uit zijn gezet. Vervolgens vertelde hij thuis tegen zijn moeder wat er was gebeurd. Nadat de beelden van die gebeurtenis in de rechtszaal waren bekeken, is de conclusie van de zangeres: "Inderdaad, het verhaal was wel iets anders wat hij vertelde."

Het incident in de supermarkt aan de Westerstraat in de Jordaan vindt plaats op 12 februari. De zoon van Grace zou eerder een e-sigaret, ook wel vape, hebben gerookt in de winkel. "Ik heb even geturfd. Dertien keer rookt hij en blaast hij uit", zegt de rechter vanochtend als hij de situatie beschrijft.

Ook gaat het over een situatie in een kassakantoor waarbij Grace een van de supermarktmedewerkers te lijf gaat. De 'harde duw' in het gezicht is te zien op de beelden. Ze zegt dat de medewerker haar uit heeft gelachen, dit was te zien door de mimiek onder zijn mondkap. 'Is het een knietje of niet', daarover discussiëren de rechters en advocaten uitgebreid. "Wat ik zie dat ik mijn knie omhoog trek." Maar volgens haar advocaat mag dat door de rechters niet direct gezien worden als 'knietje'.

Haar ex, de enige verdachte die vandaag zonder advocaat verscheen, heeft zijn woordje klaar in de rechtbank. Wanneer het over de uitingen gaat die hij richting de supermarktmedewerkers heeft gemaakt, hij citeert zelf met "Heb je met je poten aan een kind gezeten?", zegt hij: "Ik ben een Amsterdammer, dus voor mij is dat iets normaals."