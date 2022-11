Je huis op een alternatieve manier verwarmen? Beter van niet, aldus de brandweer

Een barbecue in de huiskamer, een terrasverwarmer die naar binnen wordt gezeuld of een zelfgeknutselde bloempotkachel - bij de brandweer kijken ze nergens meer van op. Het bezorgt de hulpdiensten een hoop kopzorgen, want alternatieve stookmethodes kunnen leiden tot brand en verstikking. Een campagne moet daar verandering in brengen.