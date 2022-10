Huurder moet zonnepanelen van balkon halen: "Je wordt gestraft omdat je iets goeds wil doen"

De bewoner is de kwestie inmiddels zó zat, dat hij Marel Nelis, de vriend van zijn moeder, grotendeels het woord laat doen tijdens het interview. Ook verschijnt hij liever niet in beeld. De huurder is woedend en bevreesd dat hij verkeerde dingen zegt. "Daardoor zou de kwestie uit de hand kunnen lopen en dat wil ik niet."

Peter vroeg anderhalf jaar geleden aan Woningbedrijf Velsen of hij de groene energiebronnen op het dak van zijn flat mocht plaatsen. Nee, antwoordde de wooncorporatie, met als argument dat er 'geen beleid is op dit gebied.' En dat terwijl Peter flink geïnvesteerd had in negen panelen.

Peter moet zijn ogen samenknijpen als hij naar buiten kijkt. Het is vandaag weer zo'n najaarsdag dat de zon een groot deel van de dag op zijn balkon schijnt. Mét zonnepanelen zou hij een bijdrage kunnen leveren aan een beter milieu maar ook kunnen bezuinigen op zijn stook- en stroomkosten. Die bedragen nu ongeveer 60 euro per maand, bovenop een maandelijkse huurprijs van 363 euro. Peter leeft van een WIA-uitkering en moet iedere euro omdraaien.

Marel heeft wel een vermoeden waarom Peter in de huurflat, waar hij al 22 jaar woont, geen gebruik mag maken van zonne-energie. De uit 1965 daterende flat staat volgens hem op de nominatie om gesloopt te worden. Dat gaat zónder zonnepanelen van individuele bewoners simpeler dan mét, is de gedachte. "Het is hier tochtig en vochtig", zegt hij. "Er staat schimmel op de muren. Er zou van alles aan moeten gebeuren. Ze zeggen steeds dat ze aan het inventariseren zijn wat er moet worden opgeknapt. Maar er gebeurt niks, volgens mij omdat ze bang zijn allerlei kosten te moeten maken aan een flat die straks tegen de grond gaat."

Woningbedrijf Velsen 'gaat niet in op individuele casus'

Woningbedrijf Velsen reageert als volgt op de kwestie met de zonnepanelen van Peter Cottaar: "Duurzaamheid staat bij ons hoog op de agenda. Zonnepanelen worden zo snel mogelijk en daar waar het kan geplaatst. Dit jaar plaatsen we nog op 100 woningen zonnepanelen. Voor volgend jaar is twee miljoen gereserveerd voor het plaatsen van zonnepanelen. We doen dit op minimaal 300 woningen. Op dit moment zijn we in gesprek met leveranciers om dit voor elkaar te krijgen. Ook zijn we bezig met het herzien van ons ZAV-beleid (Zelf Aangebrachte Voorzieningen) zodat we makkelijker kunnen ingaan op individuele verzoeken. Bij verzoeken van bewoners in een appartementengebouw kijken we niet alleen naar de mogelijkheid voor plaatsing (dakoppervlak, ligging, zonkant), maar ook naar de toekomstplannen."

"Bij een geschikt dak is het dan ook nog zo dat we van alle bewoners, ten minste van 70 procent, akkoord nodig hebben. Huurders kunnen dit zelf organiseren waardoor we sneller kunnen overgaan tot actie. WBV is blij met enthousiaste en betrokken huurders en stimuleert verduurzaming op complex- en woningniveau."

"Op de individuele casus kunnen we vanwege privacy inhoudelijk niet ingaan. We waarderen de drive om te verduurzamen maar dit is niet altijd en overal mogelijk. Balkons zijn hier een voorbeeld van."