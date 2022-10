Vrijwillige chauffeurs niet te vinden: "Een advertentie was vroeger genoeg"

Niet alleen in het openbaar vervoer is een tekort aan buschauffeurs, ook vervoersorganisaties die draaien op vrijwilligers kampen met een tekort. Tijdens de coronacrisis zijn veel chauffeurs die betrokken waren bij vrijwillige vervoersorganisaties vertrokken en dat gat is nauwelijks opgevuld. Om toch nieuwe mensen te trekken organiseerde Kenniscentrum Vrijwilligersvervoer een bijeenkomst om ideeën uit te wisselen.

Hans Jansen vrijwilliger Zoefzoef - Michael van der Putten/NH Media

"Vroeger plaatste je ergens een advertentie en dan kwamen er vrijwel direct nieuwe aanmeldingen, maar dat is veranderd", vertelt Femke Nannes van het Kenniscentrum Vrijwilligersvervoer. "De mensen díe er zijn kunnen vaak ook maar één dag werken, dus je hebt ook nog eens meer mensen nodig", legt ze uit. "Meer creativiteit voor het werven van mensen kan dus geen kwaad, en dat is precies wat we vandaag gaan bespreken."

Organisaties vinden moeilijk vrijwilligers - NH Nieuws

Klaas Vos van de vrijwillige vervoersvereniging OIG-IHD is blij dat de conferentie is gehouden. Zijn organisatie rijdt al 57 jaar lang in de regio Kennemerland, maar de afgelopen tijd hebben ze moeite met het vinden van chauffeurs of mensen die willen helpen met de administratie. "Sinds corona merken we dat het lastig is om met name oudere vrijwilligers te vinden", zegt Vos. "Maar ook denken we dat het aan de meer individualistische maatschappij ligt."

Quote Mensen worden steeds ouder en blijven langer gezond. Dus laten zij zich maar aanmelden als vrijwilliger! Klaas Vos, voorzitter OIG-IHD