Na half jaar al een breuk: D66 stapt uit coalitie Gooise Meren na 'truc' van verkiezingswinnaar

Ze zaten er pas een half jaar, maar nu al gaat de coalitie van de gemeente Gooise Meren niet samen verder: D66 stapt op en laat de VVD, Hart voor BNM en GroenLinks blijven achter. De democraten staken de 'verkennende gesprekken' die waren gestart nadat lokale partij Goois Democratisch Platform zichzelf in de coalitie had 'gefuseerd'. D66 bleek daar niet blij mee. Hoe het nu verder moet, is nog onduidelijk.

Wethouders Alexander Luijten, Geert-Jan Hendriks. Barbara Boudewijnse en Nico Schimmel - Gooise Meren / Tom Loman

Begin deze maand werd bekend dat de lokale partij Goois Democratisch Platform (GDP) ging fuseren met de Hart voor BNM. Hart voor BNM was onderdeel van de coalitie in de gemeente samen met VVD, GroenLinks en dus D66. Het GDP had geen plek in de coalitie verzilverd, ondanks dat het na de verkiezingen in maart de grootste in Gooise Meren was geworden. Onder meer D66 zag destijds geen heil in een samenwerking met de partij, omdat de twee in het verleden meermaals met elkaar in de clinch lagen.

Verstoorde verhoudingen GDP-voorman Jelmer Kruijt noemde het eerder deze maand nog 'een mooie bijkomstigheid' dat zijn partij via de fusie uiteindelijk wel in de coalitie terechtkwam. Het is nu nog maar de vraag of dat ook echt zo zal zijn. Onduidelijk is het wat er nu verder gaat gebeuren met de verkennende gesprekken. Resultaat is dus wel dat D66 het voor gezien houdt. De partij hoopte in de verkennende gesprekken duidelijk te krijgen wat de koers van het gefuseerde GDP/Hart zou worden, maar dat heeft het niet duidelijk gekregen. Toch lijken ook de destijds verstoorde verhoudingen mee te spelen. "Door nu terug te treden, beogen wij ruimte te geven aan gezonde politieke verhoudingen en het vormen van een goed bestuur", aldus de partij. Ook wethouder stapt op Omdat D66 uit de coalitie stapt, neemt ook D66-wethouder Geert-Jan Hendriks ontslag. "Ik doe dat met pijn in mijn hart", laat de oud-wethouder weten in zijn ontslagbrief. Wie zijn portefeuille met onder andere financien en natuur overneemt is nog niet duidelijk.