OM eist 200 uur taakstraf en maand voorwaardelijk tegen Glennis Grace

Tegen zangeres Glennis Grace is vandaag 200 uur taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand geëist. Grace wordt door het Openbaar Ministerie gezien als de initiatiefnemer en leider van openlijke geweldpleging tegen medewerkers van de Jumbo. Volgens de Officier van Justitie heeft de zaak 'forse beroering' veroorzaakt in de samenleving.

Het incident vond plaats op 12 februari. De zoon van Grace zou eerder die dag een e-sigaret hebben gerookt in een supermarkt aan de Westerstraat. De jongen werd hierop aangesproken door het personeel van de supermarkt en zou hardhandig de winkel zijn uitgezet.

Later die avond zou Glennis Grace met een groep bekenden naar de supermarkt zijn gegaan om verhaal te halen. Daarbij ontstond een vechtpartij waarbij meerdere medewerkers van de supermarkt werden geschopt en geslagen.

Whatsapp

In Whatsapp-berichten die het OM heeft kunnen inzien, is te lezen dat Grace furieus reageerde op het verhaal waarmee haar zoon thuiskwam. Ze geeft daarin toe dat haar zoon misschien niet onschuldig was, maar dat dat niet uitmaakte: "Poten thuis, er gaan koppen rollen." Volgens het OM tonen de berichten aan dat Grace handelde met voorbedachte rade.

Volgens de Officier van Justitie heeft de zaak 'forse beroering' veroorzaakt in de samenleving. Aan de voorwaardelijke straf die Grace is opgelegd, zit een proeftijd van 2 jaar. Grace wordt ook verdacht van bedreiging, maar omdat daar onvoldoende bewijs voor is, vraagt het OM hiervoor vrijspraak.