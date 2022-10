Steekpartij op middelbare school in Hoorn, één persoon gewond geraakt

Bij het Oscar Romero, een middelbare school in Hoorn, is vanmiddag iemand gewond geraakt door een steekpartij. In eerste instantie kwam er bij de hulpdiensten een melding binnen van een onwelwording, maar daar bleek later geen sprake van.

Rond 14:50 uur kreeg de politie een melding van een onwelwording aan de Bouwsteen in Hoorn. Kort daarna bleek het slachtoffer gestoken te zijn. De hulpverlening is ter plaatse. De politie doet onderzoek. Iets gezien of camerabeelden? Bel 0900-8844. Bij spoed bel 112.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

