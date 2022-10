Den Helder verbreekt eigen landelijke record uit 2003 van meeste zonuren

Het jaar is nog niet voorbij, en ook vandaag is het aantal zonuren verder opgelopen. Het aantal gewone zonuren voor het KNMI-meetstation bij de Kooy in Den Helder staat na vandaag op 2198. Het record kwam overigens op een bijzonder moment: juist op de dag dat er een gedeeltelijke zonsverduistering was, verbrak Den Helder haar eigen zonurenrecord.

Weerman Jan Visser geeft aan dat 2022 sowieso erg zonnig is. Nog nooit werd zo vroeg in het jaar al de grens van 2000 zonuren gehaald. En met nog twee maanden te gaan, is het afwachten waar het nieuwe zonurenrecord van Den Helder op uit komt.

Vorig jaar was Den Helder trouwens bij lange na niet de zonnigste plek van het land. De stad stond toen met 1840.7 zonuren toen op een zevende plek. Vlissingen stond bovenaan.