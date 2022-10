Drieënhalf jaar cel geëist tegen man die vrouw jarenlang dwong op de Wallen te werken

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een celstraf van 42 maanden geëist tegen een 41-jarige man die ervan verdacht wordt een Poolse vrouw te hebben uitgebuit. De vrouw zou ruim zeven jaar lang gedwongen op de Wallen in Amsterdam als prostituee hebben gewerkt. Het geld dat zij verdiende moest ze grotendeels afstaan. Volgens de vrouw gaat het om een bedrag van bijna 600.000 euro.

De vrouw werd in 2004 verliefd op de verdachte. Omdat ze geld nodig hadden om te eten ging ze op het voorstel van de man in om als prostituee aan het werk te gaan. Maar volgens de vrouw werd zij vanaf de eerste dag dat ze in Nederland aankwam uitgebuit. Uiteindelijk duurde dat tot eind 2011.

In 2019 deed de vrouw aangifte, maar ze sprak in 2011 en 2013 al met de politie. Toen durfde ze geen aangifte te doen. "Die angst en kwetsbaarheid moet de reden zijn geweest voor dit lange tijdsverloop en het pas laat aangifte doen", stelde de Officier van Justitie tijdens de zitting.

Leven vol angst

"De verdachte heeft zich eerst als een leuke man opgesteld, maar al snel veranderde de vakantiesfeer in een nachtmerrie", aldus de officier. "Met als resultaat dat de vrouw jaren lang voor de verdiensten van verdachte op de Wallen heeft gewerkt. Lange dagen, dubbele shifts en soms tientallen klanten op een dag die keer op keer seks met haar hadden. Hij heeft een verschrikkelijk leven vol angst gecreëerd voor haar op een manier waar zij tot de dag van vandaag last van heeft."