17-jarige jongen die vrouwen bij billen greep moet leerstraf doen, vindt OM

Het is dan mei 2021 en sinds september 2020 hebben al zo'n dertig vrouwen zich bij de politie gemeld. Allemaal zeggen ze van achteren door een onbekende bij hun billen te zijn gegrepen, vaak tijdens het wandelen of hardlopen. Vijftien vrouwen doen aangifte.

Na onderzoek houdt het Openbaar Ministerie (OM) de jongen verantwoordelijk voor vier van die gevallen. Omdat twee slachtoffers met hem en een bemiddelaar om tafel zijn gegaan, zogeheten mediation, moest hij zich vandaag uiteindelijk verantwoorden voor twee van die aanrandingen.

Die incidenten waren in januari 2021: volgens het OM greep hij nietsvermoedende vrouwen in Alkmaar en Heiloo van achter beet en betastte hun billen. Over wat zich verder precies heeft afgespeeld wordt in verband met de jonge leeftijd van de verdachte geen uitspraken gedaan.

Tijdens de besloten zitting vanmorgen eiste de officier van justitie een leerstraf tegen hem. Dit zijn 8 tot 12 speciale interventies voor kinderen en jongeren die een delict hebben gepleegd en heeft als doel te voorkomen dat het de jongen dit nogmaals doet. Ook zijn ouders worden hierbij betrokken. De jeugdreclassering adviseerde het OM hierover.

Ook is een taakstraf geëist van acht uur, maar wel met aftrek van de vier dagen dat hij in (huis)arrest heeft gezeten. Als de kinderrechter de jongen veroordeelt en die straf geeft, zal hij in de praktijk dus geen taakstraf hoeven doen.

De advocaat van de verdachte wil vanwege de gevoeligheid van deze zaak niet reageren. De rechter doet op 1 november uitspraak.

En de andere aanrandingen dan?

De elf andere aanrandingen waarvan aangifte is gedaan, zijn ook onderzocht kunnen volgens het OM dus niet in verband worden gebracht met de tiener. Die zaken zijn dan ook geseponeerd.

Dan zijn er, nadat de jongen zich halverwege 2021 meldde bij de politie, nog drie vrouwen op een dergelijke manier bij hun billen gegrepen in Alkmaar. "Echt keihard. Ik keek naast me en zag een snotaap van misschien zestien jaar oud, met capuchon op een mountainbike. Hij reed snel weg", vertelde een 27-jarig slachtoffer in januari van dit jaar tegen NH Nieuws.

In die zaken is kleding onderzocht op DNA, maar dit leidde niet tot een een link met de jongen óf tot een nieuwe aanhouding. Voor zover bij de politie bekend zijn er daarna niet meer incidenten geweest.