Aantal verkeersongelukken het hardst gestegen in Opmeer met bijna 50 procent

Automobilisten die in de sloot belanden, de A.C. de Graafweg als beruchte 'dodenweg' en fietsers die tijdens het oversteken worden geschept. Als het gaat om gemeenten in Noord-Holland waar verkeersongelukken het hardst stijgen, is de gemeente Opmeer 'koploper'. In 2021 waren er 63 ongelukken, 20 meer dan het jaar daarvoor. "Een zorgwekkende situatie."

Dat blijkt uit recente cijfers van Rijkswaterstaat en de politie die Independer onderzocht. Ook in de gemeenten Texel (43 procent), Huizen (30), Uitgeest (29) en Beverwijk (26) is het aantal harder gestegen. Die stijging komt niet helemaal uit de lucht vallen. Al jaren kampt de gemeente Opmeer met de verkeersveiligheid. Neem bijvoorbeeld de A.C. de Graafweg: wat Opmeerders in de volksmond 'de dodenweg' noemen. Die provinciale weg staat sinds de aanleg bekend als een gevaarlijke weg, waar veel ongelukken gebeuren.

Om die reden is deze weg op de schop gegaan. Met de herinrichting wil de provincie Noord-Holland de weg veiliger maken en de doorstroming bevorderen. Ook het centrum van Opmeer, met name de kruispunten, oversteekplaatsen, en de Spanbroekerweg zijn een doorn in het oog.

Veelbesproken onderwerp

"Een zorgwekkende situatie", zegt Keesjan Stapel over de cijfers. "Hier schrik ik wel van, maar het is al langer bekend bij ons. Het is een veelbesproken onderwerp." De Spanbroeker strijdt namens de Dorpsraad Spanbroek-Opmeer al jaren voor maatregelen. Hij somt nog eens op waarom: "Er wordt veel te hard gereden en verkeersborden en wegafzettingen worden genegeerd. Ook rijden weggebruikers in het centrum tegen de stroming in."

In sommige gevallen wordt de A.C de Graafweg door fietsers zelfs gebruikt als fietspad, tijdens de renovatie. Stapel kan daarover meepraten, omdat hij aan de weg woont. "Levensgevaarlijk en héél dom. Dat is vragen om problemen."

Ook de Spanbroekerweg noemt hij als zorgpunt. "Daar wordt ook vaak te hard gereden. En dat is zorgelijk, omdat bijvoorbeeld voetbalvereniging VVS'46 daaraan ligt. Hier is veel verkeer: automobilisten die in- en uitrijden, maar ook overstekende kinderen en fietsers. Het gaat vandaag of morgen een keer fout."

Meer sluipverkeer

Toch ziet Stapel ook verbetering. "Nu er langs de A.C. de Graafweg een matrixbord staat, is de gemiddelde snelheid afgenomen. Tot voor kort reden automobilisten nog zo'n 80 kilometer per uur, maar dat is sinds de invoering gedaald naar 60 kilometer per uur."

Om de verkeersveiligheid in Opmeer zichtbaar onder de aandacht te brengen, heeft de Dorpsraad gistermiddag een gesprek met wethouder Vincent Buis (Verkeer). "We willen een lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland in het leven roepen. Ook gaat binnenkort de A.C. de Graafweg voor elf weken dicht. Dat betekent dat we straks veel meer sluipverkeer in het centrum en op de Spanbroekerweg kunnen verwachten. Iets wat weer zorgt voor onveilige situaties en overlast. Daar maken we ons zorgen over."