Ouder echtpaar naar ziekenhuis na overval in hun eigen huis

Een man van 80 en zijn 79-jarige vrouw zijn gisterochtend in hun appartement in Alkmaar overvallen. Het echtpaar raakte gewond toen meerdere overvallers de woning aan de Kennemerstraatweg binnenstormden en hen overmeesterden.

Bij de bewoners wordt rond 10.30 aangebeld. Nadat het stel samen de deur opendoet, dringen meerdere mannen het appartement binnen en vallen hen aan. "De bewoners hebben zich flink verzet en hard geschreeuwd, maar de overvallers wisten hen te overmeesteren", vertelt de politie.

Het echtpaar is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Inmiddels zijn ze allebei weer thuis en maken het naar omstandigheden goed.

Uiteindelijk hebben de overvallers niets meegenomen. De politie heeft nog geen informatie over de daders en is op zoek naar getuigen of camerabeelden die kunnen helpen in het onderzoek.