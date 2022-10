Blog: Telstar wil veel spelers uit eigen regio en werkt dus samen met Local Boys • Tata maakt melding van affakkelen bij kooksfabriek

Stichting OIG-IHD vervoert met zeven busjes heel wat mensen door de IJmond: voor de boodschappen, uitjes, zwemlessen en ziekenhuisbezoeken. Of de stichting dit kan blijven doen tegen de scherpe tarieven die nu gelden is zeer de vraag omdat de druk op de vrijwilligers groot is. De tekorten zorgen nu bijvoorbeeld al voor een wachtlijst van zo'n 40 mensen met een beperking voor zwemlessen.

Jasper Leegwater