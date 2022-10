Tekort aan vrijwilligers bij stichting in IJmuiden: Wie rijdt er straks in de busjes?

Stichting OIG-IHD vervoert met zeven busjes heel wat mensen door de IJmond: voor de boodschappen, uitjes, zwemlessen en ziekenhuisbezoeken. Of de stichting dit kan blijven doen tegen de scherpe tarieven die nu gelden is zeer de vraag omdat de druk op de vrijwilligers groot is. De tekorten zorgen nu bijvoorbeeld al voor een wachtlijst van zo'n 40 mensen met een beperking voor zwemlessen.

Aad denkt wel te weten hoe het komt dat er minder vrijwilligers zijn. "Voorheen had je de fut, dus mensen stopten heel vroeg met werk en konden wat voor de vrijwilligersorganisaties doen. Tegenwoordig is het allemaal 67+ als ze er uit komen en dan wordt het allemaal toch wat moeilijker."

Gré Moleman is al meer dan 30 jaar verbonden aan de stichting en doet alles wat je maar bedenken kan: ze staat in de keuken, maar stapt net zo makkelijk in een van de busjes om een groep mensen te vervoeren. Ze heeft veel plezier in het vrijwilligerswerk dat ze doet.

Toch kan Gré niet oneindig in de weer blijven voor de stichting: Ze wordt binnenkort 73 jaar en draagt daarnaast ook de zorg over haar man die in een rolstoel zit. Toch zal ze de stichting niet snel in de steek laten. "We komen natuurlijk mensen tekort, ik word zelf ook ouder. Ik kan het nog wel doen, maar het wordt wel pittig. Ik vind het leuk om te doen, ik hoop het ook nog lang te kunnen doen, laat ik het zo zeggen."

Bijzonder is dat de stichting alle kleding die ingezameld wordt in de gemeente Velsen ontvangt en sorteert. Een deel daarvan wordt verkocht in een eigen kringloopwinkel van OIG-IHD in het havengebied. Gré neemt een kijkje nu er volop gesorteerd wordt. "Morgenochtend, nou, dan staat er zo'n man of 40 voor de deur. Als de deur dan opengaat staat het hier tsjokvol. De kleding ligt hier nu netjes opgevouwen, maar morgen is het binnen 5 minuten overhoop."

