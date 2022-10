Schoolkinderen Heiloo leggen groen 'beleefpad' aan bij verzorgingshuis

Leerlingen van de Benedictusschool in Heiloo hebben vanochtend de GroenSpoor Plant-estafette afgetrapt door een beleefpad aan te leggen bij verzorgingshuis De Loet. "Om iedereen bewust te maken dat je óveral een groene leefomgeving kunt maken."

Dat stelt Annika Langeveld van Landschap Noord-Holland. "Dat kan gewoon thuis in je eigen tuin, maar ook in het openbaar groen van de gemeente", vult ze aan voor de camera van mediapartner Heiloo Centraal.

Ivo Stoop, docent op de Benedictusschool, vindt het een goed idee om de leerlingen bekend te maken met het groen, hij geniet zichtbaar van de verrichtingen van zijn leerlingen. "Ik heb zeker een paar toekomstige tuiniers gezien, maar ik heb er ook een paar gezien die echt iets anders gaan doen", vertelt hij lachend.

Met de aanleg van het beleefpad, een route door het groen waar de bewoners van het verzorgingshuis van alles kunnen meemaken, is de Plant-estafette vandaag begonnen in Heiloo. De komende weken vindt de estafette ook plaats in onder meer Dijk en Waard, Castricum, Bergen en Alkmaar.