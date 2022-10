Europarcs wil verder met recreatiegebied Enkhuizerzand: "2025 of 2026 nog steeds haalbaar"

"Hoe lang wordt er over het gebied gesproken? 20, 30 jaar", vraagt Europarcs-directeur Andries Bruil zich hardop af tijdens het interview. Nu het herstelplan voor de ontwikkeling van recreatiegebied Enkhuizerzand er ligt, hoopt Bruil snel weer aan de slag te kunnen. Want hoe staat het eigenlijk met dit grote project?

Geduld is een schone zaak bij dit project. Toch weigert directeur Andries Bruil van Europarcs bij de pakken neer te zitten. "Elke vertraging levert financiële schade op natuurlijk. Maar we hebben bewust voor deze locatie gekozen. We geloven in Enkhuizen als omgeving voor ons product. Dat we mensen er blij mee maken die er komen recreëren. Dat wij er een goede boterham mee verdienen, maar ook een positief effect heeft op de economie van Enkhuizen."

Die zijn nu verwerkt in een herstelplan . Een stuk moeras, een openbaar wandelpad met groen en maximaal 25 camperplaatsen op de al gerealiseerde camping. Het plan stond voor afgelopen dinsdag op de agenda van de gemeenteraad. Maar omdat er nog aanpassingen in het stuk gemaakt moeten worden, werd het besluit op het laatste moment uitgesteld.

Een camping, een opgeknapt openbaar gebied met langgerekt strand en een vakantiepark: dat is het vergezicht. Maar de ontwikkeling gaat niet zonder slag of stoot. Het plan moest na verzet van de Provincie al eens worden aangepast. En vorig jaar oordeelde de Raad van State na bezwaren van de IJsselmeervereniging dat er nog verbeteringen moeten worden doorgevoerd.

Toch kan ook Bruil niet ontkennen dat er regelmatig gedoe is rondom de ontwikkeling van het gebied. Eerst toen er nog plannen waren om een deel van het vakantiepark in het IJsselmeer te bouwen. Maar ook de vraag van het inmiddels overleden raadslid Chris Segerius waarom het gebied dat miljoenen waard moet zijn voor maar 335.000 euro is verkocht. En documenten erover geheim blijven .

'Dit was niet onze, maar een politieke keuze'

De directeur snapt de gevoeligheid en roemt de betrokkenheid van de Enkhuizers. "Het is voor ons ook een uitdaging en leerzaam. Waar ik wel m'n wenkbrauwen bij frons is dat mensen de aanleiding vergeten. Dit is destijds een keuze van de politiek geweest om het op deze manier te doen. Ze zochten iemand die een openbaar gebied wil aanleggen en tien jaar onderhoudt. In ruil daarvoor mocht er een camping en een vakantiepark komen. En dat is ons gegund, maar het is niet onze keuze geweest om het zo te doen."

Hoe nu verder?

Maar als het herstelplan eenmaal is aangenomen door de raad hoopt de projectontwikkelaar in rustiger vaarwater te komen en aan de slag te kunnen. Want in de tussentijd kon er weinig gedaan worden. Eigenlijk had het openbaar gebied, met een kustboog met een langgerekt strand, al klaar moeten zijn. Maar door de zaak bij de Raad van State heeft dat vertraging opgelopen.

Hoe staat het nu met de ontwikkeling van het openbaar gebied? "Dat hangt af van de kustboog die nog moet komen. Met een kampeerplaats en de zeilschool erop", legt Bruil uit.

De boog is volgens hem essentieel voor de ontwikkeling van de rest van het openbaar gebied. "Want anders spoelt alles wat je aanlegt met hoog water of storm weg. Het is de ruggengraat van het gebied."

Tekst gaat onder de impressie van het openbaar gebied verder.